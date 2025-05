La Segura atraviesa recaída de salud que afecta el vínculo con su bebé: "No puedo caminar"

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, se convirtió en madre por primera vez hace poco más de un mes. El nacimiento de su hijo Lucca, fruto de su relación con el pastelero uruguayo Ignacio Baladán, fue anunciado con una emotiva publicación acompañada del mensaje “¡Bienvenido, Lucca!”, que compartió junto con la revista People en Español.

Desde entonces, la influencer ha estado enfocada en su nueva faceta como mamá, mostrando en redes varios momentos significativos de esta etapa. No obstante, este domingo alarmó a sus seguidores al publicar un video en el que expresó estar sufriendo fuertes dolores.

“El dolor que siento en la planta de los pies, la neuropatía tan intensa, no se las puedo describir. No puedo ni caminar, se los juro”, afirmó. También confesó: “Odio sentirme así, de verdad que hay momentos en los que quisiera arrancarme la mitad del cuerpo porque no lo soporto”.

Segura también mencionó que estos malestares han dificultado su vínculo con su hijo, ya que el dolor le impide disfrutar plenamente del tiempo con él. Por eso, ha intentado encontrar otras formas de compartir con Lucca sin poner en riesgo su bienestar físico.

“Si ustedes siguen a personas que padecen enfermedades crónicas o dolores constantes, y los ven bien en redes pero de repente los notan mal como yo ahora, no los juzguen. No tienen idea de lo que vivimos detrás de la pantalla, de los altibajos que enfrentamos cada día”, expresó.

¿Cuál es el problema de salud que tiene La Segura?

La influencer ha atravesado varias complicaciones de salud que ha compartido abiertamente con sus seguidores. En el pasado se sometió a procedimientos estéticos en los que le inyectaron biopolímeros en los glúteos.

Con el tiempo, esta sustancia le provocó graves consecuencias, como dolores persistentes, infecciones y la necesidad de someterse a múltiples cirugías para extraer el material. En una de estas intervenciones, los médicos encontraron una bacteria que le causaba pus e infecciones, obligándola a pasar por una cirugía de emergencia.

Además, en 2013 fue víctima de un atentado en el que recibió dos disparos. Este hecho le causó un trauma raquimedular que le dejó secuelas neurológicas, entre ellas neuropatía y dolores crónicos que han deteriorado su calidad de vida.

En 2022, fue hospitalizada tras sufrir una intoxicación provocada por un parche que le recetaron para aliviar el dolor. Ella misma lo describió como un “envenenamiento por fármacos”, aclarando que no tuvo relación con los biopolímeros.

A pesar de estas dificultades, La Segura ha demostrado fortaleza y ha mantenido una actitud positiva. Ha compartido con su comunidad el proceso de recuperación y la importancia de priorizar la salud, resaltando la resiliencia ante la adversidad.

