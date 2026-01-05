Feid causa revuelo tras publicar una foto con misteriosa mujer: ¿nueva pareja?

Siguen creciendo los rumores sobre una posible ruptura entre Feid y Karol G en 2026, luego de que el cantante compartiera en sus historias de Instagram la imagen de una misteriosa mujer, lo que provocó numerosos comentarios entre sus seguidores.

Una vez que Salomón Hoyos, o más conocido como Feid, diera a conocer por medio de un video que hay la posibilidad de lanzar un nuevo álbum musical, sus seguidores han estado atentos a sus publicaciones, además para ver si el artista vuelve a compartir algo relacionado con Karol G.

Sin embargo, en las últimas horas el cantante paísa compartió una imagen donde aparece una mujer acostada en una cama, mientras a su alrededor hay detalles como cuadernos, cartas y otros elementos, esto en un fondo rosa.



Hecho que despertó rápidamente la preocupación de sus seguidores, ante esto muchos cibernautas se dirigieron al perfil de la mujer para ver si se trataba de la nueva pareja del cantante. Pese a eso, muchos de estos se llevaron una sorpresa cuando conocieron de quien se trata.

¿Qué tiene que ver Feid con ella?", "Alguien que me diga que es ella de Feid" y "¿Es la nueva pareja de Feid?", fueron solo algunos de los comentarios. A los pocos minutos se conoció de quien se trataba.

¿Quién es la chica que apareció en las historias de Instagram de Feid?

Ante tanto revuelo por esta imagen se conoció que se trata de Mariana Vargas, una joven cantante paisa que acompaña al intérprete como corista en sus conciertos en los últimos meses, quien también es su prima.

La mujer de 24 años, incursionó inicialmente en el género rock y luego cambió al género reguetón, relató en medio de una entrevista que un día almorzando, por lo cual, Feid se comunicó con ella para que hiciera parte de sus giras, hecho que la tomó por sorpresa y la llevó a prepararse mejor.

Recordemos que esta imagen llega mientras sigue la incertidumbre sobre si el cantante terminó su relación con Karol G, debido a que durante varios meses los artistas no han dado muchos indicios de seguir juntos, pero, tampoco confirmaron una posible ruptura entre ellos.

Situación que tiene en vilo a los seguidores de ellos, dado que esta relación se considera una de las más estables dentro de la industria del entretenimiento.