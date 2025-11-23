Publicidad

Pima de Karol G paga condena en cárcel El Buen Pastor y cuenta si la cante la ayuda

Pima de Karol G paga condena en cárcel El Buen Pastor y cuenta si la cante la ayuda

Una de sus primas, privada de la libertad en El Buen Pastor, habló por primera vez sobre lo que está viviendo y sorprendió con una revelación relacionada con la cantante.

Prima de Karol G en El Buen Pastor
Prima de Karol G en El Buen Pastor
Imágenes de Conducta Delictiva y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de nov, 2025

El nombre de Karol G suele ocupar titulares por su música, pero esta vez la atención se centró en un miembro de su familia. Desde hace años se sabe que una prima de la cantante cumple una condena de más de dos décadas, y recientemente volvió a hablar públicamente sobre su proceso y el vínculo que mantiene con la artista.

Diana Patricia Giraldo, quien lleva más de 12 años recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, fue condenada por secuestro extorsivo. Su historia volvió a circular luego de una entrevista concedida al videopódcast Conducta Delictiva, donde relató nuevamente cómo ha sido enfrentar la prisión y qué lugar ocupa su familia en este momento de su vida.

Una relación que nació en la infancia

Giraldo recordó que su conexión con Karol G empezó cuando ambas eran niñas. No solo compartían lazos familiares, sino que también construyeron una amistad cercana debido al tiempo que pasaban juntas en vacaciones, paseos y encuentros familiares. Según relató, esos años marcaron profundamente su historia personal.

Hoy reconoce que el motivo que la llevó a prisión estuvo ligado a “presión y amenazas” ejercidas por su expareja, un episodio que terminó con su detención en 2013. Desde entonces cumple su condena, un proceso que describe como doloroso, pero en el que se ha sostenido gracias al respaldo permanente de su familia.

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando volvió a ver a Karol G durante una visita de la artista a El Buen Pastor. Ese reencuentro fue clave para ella, pues la cantante quiso saber exactamente en qué punto estaba su caso. “Ella preguntó por mi proceso, que cuánto tiempo llevaba, que si necesitaba algo, que en qué me podía ayudar”, relató durante la entrevista.

Esperanza frente a un nuevo proceso

Pese al tiempo que lleva privada de la libertad, Giraldo aseguró que mantiene la esperanza de avanzar hacia una etapa de resocialización. Actualmente espera que su caso pueda avanzar hacia la posibilidad de cumplir con un esquema de casa por cárcel, lo que le permitiría recuperar parte de su vida cotidiana y estar más cerca de su hijo.

Aun así, reconoce que esta decisión depende exclusivamente de las autoridades encargadas y que no es un trámite automático. Mientras tanto, afirma que continúa enfocada en su proceso personal, apoyada por su familia y a la espera de que el sistema evalúe su situación.

