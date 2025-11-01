¿Se acabó el amor? Detalle comprobaría un posible fin de la relación de Karol G

Una de las parejas más estables y amadas por los cibernautas es la conformada por Karol G y Feid. Tanto es así que los seguidores de esta relación se encuentran pendientes de las redes sociales de ambos, para seguir sus pasos en relación a su situación sentimental.

Sin embargo, en los últimos meses, se viene hablando del posible fin del romance entre Karol G y Feid, por lo que, al parecer, su amor ya habría terminado. Así que en redes sociales dieron, algunos seguidores encontraron algunas pistas, que demostrarían que este amor ya no va más.

¿Por qué se dice que Feid y Karol G terminaron?

Por la celebración de Halloween, Feid decidió compartir con sus seguidores todo lo relacionado con esta festividad, donde mostró algunos disfraces que usó a lo largo de su vida, además de aprovechar la oportunidad de compartir con sus seguidores. Al punto que esta tiene varias reacciones en redes sociales.



Sin embargo, los usuarios de Feid encontraron que en esta publicación no se encuentra Karol G, quien es una de las ausentes debido a que no aparece en ninguna de las fotografías publicadas por el Ferxxo, sumado a esto, se evidencia que tampoco la artista comentó o le dio me gusta a estas imágenes.

Por otro lado, se conocieron unas fotografías de Karol G en un trabajo de colaboración con Diesel en donde se evidencia a la colombiana en una faceta poco conocida, la cual terminó enamorando a sus seguidores. Pero, el gran ausente de comentar es Feid, quien antes siempre presumía la relación y era el primero en escribir en estas publicaciones.

Sumado a la publicación que hizo la hermana de Karol G, Veronica Giraldo con su excuñado Anuel, en donde mencionó que: “No sé qué fue lo que le alteró a la gente. Que hayan pasado cosas con mi hermana no quiere decir que a mí no me pueda gustar algún tema, en este caso de Emmanuel. Yo a mi hermana la respeto y la admiro; simplemente fue una canción que escuché, me gustó y la puse. (...) No sé qué pasó en la vida de ustedes que les perjudicó tanto”

Por ahora, ninguno de los artistas se ha referido al tema en redes sociales, por lo que todo lo que se sabe son solo hipótesis que han dejado sus seguidores, pero no hay nada confirmado. Se espera que alguno de los artistas confirme o desmienta todos los rumores sobre esta relación tan amada.