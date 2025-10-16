Emotivas palabras de Karol G tras su presentación en el Victoria's Secret Fashion Show

Carolina Giraldo Navarro o más conocida como Karol G, fue tendencia en las últimas horas tras su desfile y presentación en el Victoria's Secret Fashion Show 2025. Momento el cual quedó marcado por los seguidores de la artista, que la vieron modelar con el porte que la caracteriza.

Una vez acabó la presentación Karol G compartió se pronunció en su cuenta de Instagram, donde compartió un clip de lo que fue su pasarela y lo que sintió ella cuando estuvo allí. Demostración que dejó en alta la bandera colombiana, dado que se convirtió en la primer latina que canto en este espectáculo, que fue visto por miles de espectadores al rededor del mundo.

“Oficialmente un Angelito de Victoria Secret. LATINA FOREVA.” Afirmó la cantante colombiana, compartiendo su felicidad por haber estado en estos escenarios y también por representar a todas las mujeres en uno de los desfiles más importantes del mundo, donde Karol G fue la atracción principal.



¿Cómo reaccionaron las redes a la presentación en el Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show?

Una vez Karol G compartió el video de su presentación en redes sociales, figuras como Gloria Mutis, Greeicy, Emiro Navarro, Carmen Villalobos, Jenn Muriel, Juliana, Luisa Fernanda W, entre otros cientos de celebridades e influenciadores colombianas reaccionaron a este icónico momento.

Sumado a esto, la modelo colombiana Valentina Castro, quien también participó en este desfile también le expresó unas palabras de admiración al decir: “Es una súper persona, salvas vidas. Dios está contigo, no es suerte, ella lo ha luchado y gracias.”

Cabe destacar que una vez se dio esta presentación, el video compartido por Karol G recibió todo tipo de comentarios donde los seguidores de la artista comparten su admiración por ella, además de mostrar lo orgullosos que los hace sentir la colombiana. Al punto que alcanzó más de 4 millones de me gustas en redes sociales y miles de comentarios.

Mensajes como: “Me dió todo corazón pasarela sensualidad fuego”, “Que feliz me hace verte cumplir sueños Carolina eres maravillosa”, “El angel mas hermoso te amo”, entre otros mensajes se pueden leer en la publicación de la colombiana sobre su presentación, demostrando que en estos momentos es una de las figuras más representativas del espectáculo nacional e internacional.

