Karol G brilla en desfile de Victoria’s Secret 2025; la primera latina en cantar en vivo

El nombre de Karol G volvió a brillar a nivel mundial, esta vez sobre una de las pasarelas más icónicas del planeta: el desfile de Victoria’s Secret 2025. La artista paisa hizo historia al convertirse en la primera cantante latina en presentarse en vivo durante el evento, un logro que fue celebrado por fanáticos y medios internacionales.

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show a Nueva York estuvo cargado de expectativa. Luego de varios años de ausencia, la marca prometió un espectáculo renovado, más inclusivo y lleno de mensajes de empoderamiento femenino. Y cumplió: la presencia de Karol G fue el toque final que transformó la noche en una verdadera celebración multicultural.

Puedes leer: Karol G es la primera colombiana y mujer latina en encabezar el festival Coachella 2026

La intérprete de TQG abrió su presentación con un potente medley de sus mayores éxitos, fusionando su característico estilo urbano con una puesta en escena elegante. Acompañada por un cuerpo de baile diverso, Karol G demostró por qué es una de las artistas más influyentes del momento, combinando la energía del reguetón con una actitud que reflejaba orgullo, feminidad y poder latino.

Karol G brilla en el desfile de Victoria’s Secret 2025 /Foto: AFP

Publicidad

Así fue la presentación de Karol G en el show de Victoria’s Secret

El momento más esperado llegó cuando la marca presentó oficialmente a la colombiana. “Dijimos a lo grande este año, y lo decimos en serio. Karol G, bienvenida al escenario del show de Victoria’s Secret”, anunció la voz del evento, desatando una ola de aplausos entre los asistentes.

Karol apareció sobre el escenario con un atuendo diseñado exclusivamente para ella, inspirado en la dualidad de su música: la fuerza de sus letras y la sensualidad de su presencia. El conjunto, adornado con brillos y detalles metálicos, reflejaba perfectamente el espíritu moderno y atrevido del desfile.

Publicidad

Puedes leer: Así se veía Karol G antes de ser famosa; con cabello oscuro e intentando cantar en inglés

Durante su show, la artista interpretó algunos de sus temas más reconocidos, entre ellos Provenza, Amargura y Mientras me curo del cora. Cada canción estuvo acompañada de coreografías que mezclaban movimientos de pasarela con pasos de danza urbana, una fusión que encantó al público y demostró la versatilidad de su propuesta artística.