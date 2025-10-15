Lo que hallaron en el cuerpo de Baby Demoni; esclarecería la causa de su fallecimiento

En medio del impacto que ha generado la muerte de la influencer colombiana Baby Demoni, conocida también como Alejandra Esquín, nuevos detalles han comenzado a salir a la luz sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Aunque la causa exacta aún no ha sido confirmada oficialmente, las declaraciones de personas cercanas, así como los primeros reportes sobre su estado físico, han despertado más preguntas que respuestas.

La joven de 24 años, reconocida en redes sociales por su estilo urbano y amor por la cultura Hip-hop en plataformas como TikTok e Instagram, fue trasladada de urgencia a un hospital luego de ser encontrada en su vivienda. Según versiones iniciales, habría tenido una discusión con su pareja poco antes del trágico suceso.



Su muerte fue confirmada por la empresaria Yina Calderón, quien, entre lágrimas, pidió a las autoridades que investiguen lo ocurrido. Calderón aseguró que, al recibir información directa desde el hospital, le contaron que el cuerpo de Baby Demoni presentaba marcas compatibles con asfixia, un detalle que ella considera clave para esclarecer qué fue lo que realmente pasó.



“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga ‘Baby Demoni’… Vamos a ver qué pasa, quién lo hizo y cómo fue”, dijo Yina Calderón en un video que publicó visiblemente afectada.

La versión de Samor, pareja de Baby Demoni, sobre lo ocurrido antes de su muerte /Foto: redes sociales

¿QUÉ HALLARON EN EL CUERPO DE BABY DEMONI?

De acuerdo con las versiones que circulan en redes sociales, el cuerpo de la joven presentaba señales físicas que habrían llamado la atención del personal médico. Aunque algunos mencionan que se habría quitado la vida, otras voces cercanas, como Juliana Calderón, hermana de Yina, aseguran que la versión oficial no coincide con lo que realmente ocurrió.

“Al comienzo se pensaba que era un suici... y los doctores acaban de dar el dictamen que fue un intento de homicidio”, expresó Juliana en sus redes sociales.

Estas declaraciones han generado aún más debate, sobre todo porque los allegados de la influencer señalan que ella se encontraba feliz en los últimos días. Apenas dos días antes de su fallecimiento, Baby Demoni había compartido imágenes en las que mostraba los resultados de una cirugía estética reciente.

Sin embargo, en medio de la confusión y los rumores, la pareja de la influencer, quien en redes sociales se identifica como Samor One, también salió a hablar. El joven aseguró que sí hubo una discusión entre ambos, pero que jamás le hizo daño.

“Me enteré de un par de cosas y la enfrenté. Tuvimos una fuerte discusión y salí a tomar aire. A los 15 minutos me llegó un mensaje de ella, sentí una corazonada y regresé. Con ayuda de los vecinos la llevamos al hospital”, explicó Samor en un video.

Según su versión, cuando llegó a la casa, la encontró en una situación delicada, pero aseguró que intentó socorrerla y pidió auxilio de inmediato. También agregó que se encuentra dispuesto a colaborar con las autoridades: “El que nada debe, nada teme. Hay cosas que no puedo mostrar todavía”.

¿Quién era Baby Demoni y qué se sabe sobre su extraña muerte? /Foto: Instagram : Baby Demoni

Mientras tanto, Medicina Legal será la entidad encargada de determinar con precisión la causa del fallecimiento. Los exámenes forenses permitirán establecer si las marcas encontradas en el cuerpo de Baby Demoni corresponden a un acto autoinfligido o si hubo intervención de terceros.

Hasta que las autoridades emitan un dictamen oficial, el caso continúa bajo investigación. Lo cierto es que la muerte de la joven tiktoker ha sacudido profundamente a sus seguidores, quienes la recuerdan por su estilo único, su carisma y su autenticidad en redes sociales.