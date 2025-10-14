El recordado actor de Padres e Hijos que murió tras pedir la eutanasia; tenía 26 años

Leonardo Ramírez fue uno de esos rostros jóvenes que marcaron la televisión colombiana de finales de los noventa. Su talento, carisma y sonrisa lo llevaron a ganarse un espacio en producciones reconocidas como Padres e Hijos y La mujer en el espejo, además de ser presentador del programa juvenil Mucha música en Citytv, donde conectó con toda una generación de espectadores. Sin embargo, su prometedora carrera se detuvo de manera abrupta cuando recibió un diagnóstico que cambió por completo el rumbo de su vida: cáncer metastásico.

El actor bogotano tenía apenas 23 años cuando comenzó su lucha contra la enfermedad. Según reveló su familia en una reciente entrevista para el programa Expediente Final de Caracol Televisión, los primeros síntomas aparecieron de forma silenciosa, pero el avance fue rápido y agresivo. A pesar de someterse a tratamientos médicos convencionales, las mejoras nunca llegaron.

En busca de una oportunidad de vida, Leonardo probó métodos alternativos como las inyecciones de agua de mar y el uso del veneno de escorpión azul, una terapia que por esos años se promovía entre pacientes oncológicos como un posible tratamiento complementario. Aunque mantuvo la esperanza hasta el final, su estado de salud siguió deteriorándose con el paso de los meses.

“Cuando vi esos resultados, acepté que muy pronto moriría”, confesó su padre durante el programa, visiblemente conmovido.Ante el dolor físico y emocional que enfrentaba, Leonardo tomó una decisión que en ese momento generó debate en el país: pidió acceder a la eutanasia. En 2003, este procedimiento no contaba con regulación legal en Colombia, por lo que ningún médico quiso realizarlo. Su hermana Sandra recordó que él insistía en hacerlo público, no como un acto de desesperación, sino como una forma de visibilizar el sufrimiento que viven muchos pacientes con enfermedades terminales.

Leonardo Ramírez: la historia del actor de Padres e Hijos

“Él lo dijo con claridad. No quería seguir sufriendo, pero tampoco quería que su historia quedara en silencio”, comentó su hermana.

Leonardo falleció el 11 de junio de 2003, acompañado por su madre, cuando apenas tenía 26 años. Su partida causó tristeza entre sus compañeros de televisión y los seguidores que lo recordaban como un joven alegre, disciplinado y profundamente humano. Actores, músicos y presentadores que compartieron con él en el set de Mucha música destacaron su entusiasmo por la vida y su capacidad para inspirar a otros, incluso en los momentos más difíciles.

Tras su muerte, su madre decidió honrar su memoria creando una fundación que brinda acompañamiento a personas con cáncer, especialmente a quienes enfrentan la enfermedad sin recursos económicos suficientes. Desde entonces, el legado de Leonardo continúa presente, no solo por su paso por la televisión, sino por la empatía y fortaleza que mostró hasta el final.