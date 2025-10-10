Así fue el último video de Carlos Barbosa antes de fallecer a los 81 años

En las últimas horas se conoció la partida del famoso actor Carlos Barbosa Romero, noticia que fue confirmada por La Red quien falleció en la noche de este 9 de octubre a los 81 años, quien marcó con su trabajo en distintas producciones de la televisión y el teatro colombiano.

Recordemos que Carlos Barbosa se graduó como arquitecto de la Universidad del Valle, sin embargo, su verdadera vocación siempre lo ligó a la actuación integrándose al terreno teatral, donde hizo contactos para impulsar a la industria de la televisión.

Barbosa se destacó en producciones de telenovelas como: 'Candó', 'El Divino', 'La saga', 'Negocio de familia', 'Bermúdez', 'El clon'. Además de que se destacó por su versatilidad, y longevidad dentro de los escenarios. Por lo cual, este actor logró posicionarse dentro de los corazones de las familias colombianas.



Miriam Bohórquez, actriz y pareja sentimental de Carlos Barbosa, comunicó que el actor falleció en la noche del 9 de octubre, luego de un tiempo enfrentando un mieloma múltiple, es decir un tipo de cáncer que se origina en las células plasmáticas de la médula ósea, una enfermedad que puede causar complicaciones óseas, renales y sanguíneas.

¿Cuál fue el último video realizado por Carlos Barbosa?

Por medio de sus redes sociales, Carlos Barbosa había publicado un video en donde reflejaba su alegría y gratitud que lo caracterizaron hasta el final. Dicha pieza audiovisual fue realizada por su hija para celebrar su cumpleaños, donde se le puede observar tranquilo y sonriente.

Durante el corto video publicado en su instagram, se puede observar un montaje de Carlos Barbosa junto a su familia, además compartir con sus mascotas y varias fotos donde se ve al actor sonriendo en su casa. Con una reconocida pieza musical en el fondo.

“Hoy es mi cumpleaños y quiero agradecerte hijita @bellabarbosaofficial, ella me hizo este video. Gracias también a mi hijo @carlosbarbosa5052, gracias a todos los que me han llamado a saludarme, gracias por todos los mensajes que me han dejado, gracias por el cariño que me tienen. Saludos para todos. Gracias mi querida @myriampatriciaactriz por siempre estar ahí acompañándome”, se puede leer en la publicación de redes sociales donde hasta el último momento compartió un mensaje de amor, gratitud y humanidad.

