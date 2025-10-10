Fallece actor Carlos Barbosa Romero; esta fue la dolorosa enfermedad que se lo llevó

Colombia amanece con una noticia que estremece al mundo del arte nacional, a los 81 años falleció Carlos Barbosa Romero, actor, arquitecto, y un gran referente de la actuación nacional, dedicando más de cinco décadas al cine, la televisión y al teatro.

La noticia fue confirmada por su esposa, la actriz Miriam Bohórquez, quien dio a conocer que su esposo padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas.

Nacido en Cali en 1944, Barbosa se graduó como arquitecto en la Universidad del Valle, aunque su verdadera pasión siempre fue el arte escénico. A lo largo de su carrera, interpretó personajes entrañables en producciones como El Divino, Vuelo Secreto, Bermúdez y, especialmente, El Clon, donde dio vida al querido “Tío Abdul”.

Su trabajo fue fundamental para el desarrollo del teatro colombiano y la formación de nuevos artistas. Además de su talento, se destacó por su calidez humana, su sentido del humor y su compromiso con el arte nacional.



Hablar de Carlos Barbosa es hablar de la historia misma de la televisión colombiana. Perteneció a esa generación de actores que ayudaron a construir los cimientos de la industria audiovisual del país. Su trabajo no se medía por cantidad de producciones, sino por la calidad de sus interpretaciones.

Cada uno de sus personajes tenía algo de él: su sensibilidad, su humor discreto, su mirada serena. Por eso, cuando aparecía en pantalla, el espectador sentía que conocía a ese hombre de algún lugar, como si fuera un amigo o un pariente cercano.

Su legado también se refleja en las nuevas generaciones de actores que lo admiraban y aprendieron de su método sobrio y honesto. Muchos lo consideran un “maestro silencioso”, alguien que enseñaba más con el ejemplo que con las palabras.

En los últimos años, el actor se enfrentó a un diagnóstico difícil, aun así, nunca se retiró del todo. Participó en varios proyectos teatrales y en apariciones especiales en televisión, demostrando que su amor por el arte era más fuerte que cualquier adversidad.

Su esposa, la actriz Miriam Bohórquez, lo acompañó durante toda la enfermedad. Juntos compartieron una vida de arte, complicidad y respeto mutuo y pide privacidad y agradece por el cariño del público.

Actores, directores y compañeros de escena han expresado su admiración y tristeza en redes sociales, recordando a Barbosa como un hombre generoso y apasionado.

Colombia despide hoy a un actor que, más allá de los escenarios, dejó una lección de vida y una huella imborrable en la historia del entretenimiento nacional.

