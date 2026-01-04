¿Por qué Nicolás Maduro se cambió de ropa durante su captura y traslado a Estados Unidos?

Una de las noticias fue la captura de Nicolás Maduro por parte de un operativo de Estados Unidos este 3 de enero liderados por Donald Trump y después de ser trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a suelo norteamericano, esto para ser juzgado por varios crímenes en su contra.

Según reportes de The New York Times, medio que habló con un alto funcionario venezolano, se estima que al menos 40 personas perdieron la vida, entre las que se encuentran tanto civiles como militares. Por su parte, la organización Médicos Unidos de Venezuela informó que al menos 90 heridos fueron distribuidos en dos hospitales militares para recibir atención de urgencia.

Esto mientras Donald Trump aseguró que las únicas bajas que hubo fueron de agentes cubanos. Horas más tarde la cuenta oficial de la Casa Blanca compartió una foto de cómo se encontraba Maduro al momento de la captura; donde este vestía una sudadera gris, además de tener protección en los ojos.



Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Posteriormente, en una pieza audiovisual compartida se logra ver a Maduro con otra muda de ropa al momento de su llegada a Estados Unidos, donde tenía un buzo azul y un pantalón oscuro y usaba chanclas.

¿Por qué se cambió tantas veces de ropa Nicolás Maduro?

Más adelante, otro video publicado en redes sociales muestra al exlíder de Venezuela vestido con ropa cómoda, como es un saco negro y portando elementos de seguridad visual y auditiva, en línea con los protocolos aplicados en traslados de alto riesgo.

De acuerdo con lo informado por el propio gobierno estadounidense, este primer registro visual buscó confirmar que Maduro ya se encontraba bajo custodia de las autoridades federales, tras haber sido trasladado desde el buque militar. Sin embargo, este cambio de ropa despertó la curiosidad en las redes sociales.

Se comenzó a especular, que en la primera imagen con un buzo gris de la marca Nike mencionan que fue la ropa con la cual estaba Maduro al momento de la captura en Venezuela.

¿Por qué Nicolás Maduro se cambió de ropa tantas veces durante captura y traslado a Estados Unidos? Foto: imagen tomada de cortesía

Las imágenes difundidas de su llegada muestran al exlíder descendiendo del avión con un buzo azul, luego de permanecer varios horas en un buque militar. Un detalle que llamó la atención fue el símbolo de la guarnición visible en la prenda, por lo que daría a entender que uso esta ropa durante este tiempo.

Finalmente, se comenta que el último cambio de ropa que tiene Maduro con el buzo negro es protocolo de la DEA, esto al momento de mandar el mensaje de Feliz año. Así mismo, se espera que tenga otro cambio de prendas, donde muy probablemente aparezca el característico traje naranja.