"Nosotros vamos a manejar el país": Trump sobre lo que sucederá con Venezuela

Tras la captura de Nicolás Madura y su esposa en un operativo de Estados Unidos en Caracas, Donald Trump, anunció en una rueda de prensa en Mar-A-Lago, Florida que ellos asumirán el mando de Venezuela de manera provisional. En donde el mandatario aseguró que Washington dirigirá la nación sudamericana hasta que se logre establecer una "transición segura, adecuada y sensata".

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses ejecutaron la "Operación Determinación Absoluta", infiltrándose en Caracas para arrestar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Según Trump, el operativo fue "muy bien organizado", no resultó en bajas estadounidenses ni pérdida de equipo militar, y fue seguido por él casi como un "show televisivo".

Así mismo, el mandatario de Estados Unidos afirmó que Maduro, se escondía en una fortaleza y no logró llegar a su búnker. Por lo cual, este se encuentra actualmente bajo custodia en el buque de ataque anfibio USS Iwo Jima. Donde el líder de Venezuela será trasladado a New York para enfrentar juicios por narcotráfico y narcoterrorismo, cargos por los cuales el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares.



Desde su residencia Trump fue enfático al declarar que EE. UU. retendrá la autoridad hasta que se satisfagan sus exigencias y se garantice que nadie del círculo cercano a Maduro retome el poder. "No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo... no vamos a permitir que eso suceda", afirmó el mandatario.



¿Por qué Trump afirmó que tendrá el poder de manera provisional en Venezuela?

Sumado a esto, el mandatario de Estados Unidos afirmó que uno de los pilares de esta intervención será la reactivación económica a través de la industria energética. Tanto es así que prometió que las empresas petroleras estadounidenses entrarán al país para invertir "miles de millones de dólares" en la reparación de una infraestructura "muy dañada", con el fin de generar ingresos para la nación.

Además, acusó al país suramericano de confiscar y vender unilateralmente crudo estadounidense, algo que según él, costó miles de millones de dólares, y recordó que el embargo a todo el petróleo de Venezuela sigue en vigor.

"Hicieron esto hace algún tiempo, pero nunca tuvimos un presidente que hiciera algo al respecto. Se llevaron toda nuestra propiedad", aseguró el presidente, que ha acusado varias veces al chavismo de "robar" activos petroleros estadounidenses con sus estatizaciones.

Previamente, Donald Trump mencionó en una entrevista con Fox News la posibilidad de que la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asuma el poder en el futuro. Esto para generar la transición correcta en el país, según el mandatario de Estados Unidos.

