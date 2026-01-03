Sale a la luz primera foto de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos

Este sábado 3 de enero de 2026, la situación política de Venezuela cambió cuando, Donald Trump, aseguró que su gobierno llevó a cabo una operación militar en territorio venezolano en la que, según sus palabras, fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El anuncio fue hecho directamente por Donald Trump a través de sus canales oficiales, donde afirmó que se trató de un operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses después de varios días de análisis y preparación, afirmando que el operativo se retraso unos días debido a condiciones climáticas.

Posteriormente, en una entrevista breve con Fox News Trump afirmó que la vivienda de Nicolás Maduro no era convencional, sino una fortaleza equipada con puertas de acero y espacios de seguridad sólidos por todas partes; tanto es así que una vez que todo inició el líder de Venezuela intentó ocultarse en un búnker blindado.



"Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró", relató Trump, enfatizando la velocidad de los comandos estadounidenses para neutralizar al objetivo. Además explicó, que las tropas estaban equipadas con sopletes masivos con miras de poder perforar estructuras de acero.



¿Cuál fue la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura?

Horas más tarde, la cuenta oficial de la Casa Blanca compartió la primera foto oficial del estado de Nicolás Maduro tras su captura. En donde se puede ver al líder venezolano esposado con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque militar estadounidense en el Caribe. Detrás del presidente capturado puede verse un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Sumado a la declaración de Trump, quien afirmó que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

"Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", declaró Trump a la emisora televisiva Fox, en alusión a los cargos de narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas, entre otros, presentados en 2020.

Así mismo, medios locales destacaron que esta operación fue realizada por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

