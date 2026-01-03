“Su casa tenía puertas de acero”: Trump revela detalles de la captura de Maduro en Venezuela

En una reciente entrevista concedida a la cadena Fox, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció algunos detalles que resultaron en la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la madrugada de este 3 de enero de 2026.

Trump definió el asalto como un evento de alta precisión, comparando la experiencia de monitorear la misión en tiempo real con la de presenciar un espectáculo mediático de gran escala. Donde el mandatario de Estados Unidos resaltó la sofisticada infraestructura de seguridad que protegía a Maduro.

Según el mandatario, la residencia del líder venezolano no era una vivienda convencional, sino una auténtica fortaleza equipada con puertas de acero y espacios de seguridad fabricados con acero sólido por todas partes. Durante el ataque terrestre ejecutado por las fuerzas especiales de EE. UU, Maduro habría intentado refugiarse en uno de estos búnkeres blindados.



"Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró", relató Trump, enfatizando la velocidad de los comandos estadounidenses para neutralizar al objetivo. El presidente reveló que sus tropas estaban equipadas con sopletes masivos de alta potencia y estaban diseñados específicamente para perforar las estructuras de acero.



¿Qué más detalles reveló Trump de la captura de Maduro?

Por otro lado, Trump reveló que la misión no fue un acto improvisado, sino que se había estado planificando con días de antelación. Tanto es así que la Casa Blanca estuvo lista para actuar desde hacía cuatro días, pero la ejecución se pospuso buscando las condiciones meteorológicas ideales.

"Íbamos a hacer esto hace cuatro días, pero el clima tiene que estar perfecto", explicó el mandatario, añadiendo que finalmente se dio la orden de avanzar cuando se abrió una ventana de oportunidad climática clara.

Por otro lado, comentó que este operativo fue monitoreado en vivo desde una sala de crisis en Estados Unidos. "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", afirmó Trump, quien calificó la organización como "increíble". A pesar de que un helicóptero estadounidense fue alcanzado durante el ataque, la aeronave logró regresar a su base.

Finalmente, el presidente destacó la contundencia de las fuerzas militares, señalando que se había preparado una "segunda oleada" de ataques, la cual fue cancelada debido a que la primera acometida resultó ser "tan letal" y poderosa que no se requirieron acciones adicionales para asegurar el éxito de la misión.

