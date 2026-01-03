Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CAPTURA DE NICOLÁS MADURO
ELIMINACIÓN DE PEAJES
FUTURO DE NICOLÁS MADURO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEO: Salen a la luz primeras imágenes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas

VIDEO: Salen a la luz primeras imágenes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas

El bombardeo de Estados Unidos en Venezuela, ocurrido en la madrugada de este sábado, concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

VIDEO: Salen a la luz primeras imágenes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas
VIDEO: Salen a la luz primeras imágenes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

La ciudad de Caracas, Venezuela despertó este sábado 3 de enero de 2026 tras una madrugada llena de explosiones y el sobrevuelo de aeronaves en diferentes ciudades de este país. Dichos ataques concluyeron con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, quienes fueron sacados del país.

Inicialmente, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 am., cuando residentes de distintos sectores del sur de la capital reportaron fuertes detonaciones, columnas de humo y apagones en varias áreas. Al punto que testigos reportaron que los sonidos de explosiones se prolongaron por varios minutos.

Puedes leer: VIDEOS: venezolanos grabaron el angustiante ataque de Estados Unidos

Tanto es así que las calles se llenaron de personas sorprendidas y asustadas, mientras que algunos barrios de Caracas se quedaron sin electricidad durante varias horas; situación que generó pánico en distintos sectores de la ciudad.

Te puede interesar

  1. Nicolás Maduro, quién es y qué cargos enfrenta
    ¿Por qué fue capturado Nicolás Maduro y los cargos por los que serán juzgado?
    Foto: Instagram de Nicolás Maduro
    Internacional

    Por qué fue capturado Nicolás Maduro en EE.UU. y los cargos por los que será juzgado

  2. Captura de Nicolás Maduro: Trump anuncia que EE.UU. lo tiene en su poder
    Captura de Nicolás Maduro: Trump anuncia que EE.UU. lo tiene en su poder
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Captura de Nicolás Maduro: Trump anuncia que EE.UU. lo tiene en su poder

Ante esto, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump compartió que esto se trató de un “ataque de gran escala” contra algunas instalaciones estratégicas en Venezuela, afirmando que este operativo acabó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, trasladandolos fuera del país.

¿Cuáles son las primeras imágenes de Caracas tras el ataque de Estados Unidos?

En primera instancia, las imágenes del día fueron difundidas por el canal estatal del régimen Venezolana de Televisión (VTV), donde muestran los daños ocasionados en las instalaciones militares, principalmente en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, ubicada en el municipio Chacao, al este de Caracas.

Publicidad

VIDEO: Salen a la luz primeras imágenes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas
VIDEO: Salen a la luz primeras imágenes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas
Foto: imagen tomada de YouTube

De igual forma, los videos publicados por este medio de comunicación muestra cómo los vehículos militares destruidos, restos de esquirlas y afectaciones a las infraestructura cercana a la autopista que colinda con la base. De igual forma, se evidencia daños en vías de grans tránsito.

Publicidad

Puedes leer: Vladimir Padrino aparece luego de caída de Maduro y pide formar un “muro de resistencia”

Además de La Carlota, se reportaron ataques en otros puntos clave como Fuerte Tiuna, al sur de la ciudad, y en la residencia oficial del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, donde se divisaron columnas de humo y fuego. La operación aérea fue de gran proporción y tuvo como objetivo neutralizar posiciones militares del régimen venezolano.

Te puede interesar

  1. Mhoni Vidente y Nicolás Maduro
    Mhoni Vidente predijo captura de Nicolás Maduro en EE.UU: "Acorralado"
    Foto: Redes sociales
    Sociedad

    Mhoni Vidente predijo captura de Nicolás Maduro en EE.UU: "Acorralado"

  2. Aparece audio de Diosdado Cabello tras captura de Maduro: “Se van a arrepentir”
    Aparece audio de Diosdado Cabello tras captura de Maduro: “Se van a arrepentir”
    Foto: pantallazo tomado de Caracol Televisión
    Internacional

    Aparece audio de Diosdado Cabello tras captura de Maduro: “Se van a arrepentir”

Ante esta situación, Vladimir Padrino compartió una declaración a través de medios oficiales donde aseguró que pese a los ataques, se encuentra a salvo. Por lo cual, se espera la información oficial para conocer el balance y las posibles bajas que hubo por este ataque.

Mira también: Captura de Nicolás Maduro: así fue el operativo que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Estados Unidos

Venezuela

Donald Trump