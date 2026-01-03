VIDEO: Salen a la luz primeras imágenes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas

La ciudad de Caracas, Venezuela despertó este sábado 3 de enero de 2026 tras una madrugada llena de explosiones y el sobrevuelo de aeronaves en diferentes ciudades de este país. Dichos ataques concluyeron con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, quienes fueron sacados del país.

Inicialmente, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 am., cuando residentes de distintos sectores del sur de la capital reportaron fuertes detonaciones, columnas de humo y apagones en varias áreas. Al punto que testigos reportaron que los sonidos de explosiones se prolongaron por varios minutos.

Puedes leer: VIDEOS: venezolanos grabaron el angustiante ataque de Estados Unidos



Tanto es así que las calles se llenaron de personas sorprendidas y asustadas, mientras que algunos barrios de Caracas se quedaron sin electricidad durante varias horas; situación que generó pánico en distintos sectores de la ciudad.



Ante esto, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump compartió que esto se trató de un “ataque de gran escala” contra algunas instalaciones estratégicas en Venezuela, afirmando que este operativo acabó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, trasladandolos fuera del país.

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

¿Cuáles son las primeras imágenes de Caracas tras el ataque de Estados Unidos?

En primera instancia, las imágenes del día fueron difundidas por el canal estatal del régimen Venezolana de Televisión (VTV), donde muestran los daños ocasionados en las instalaciones militares, principalmente en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, ubicada en el municipio Chacao, al este de Caracas.

Publicidad

VIDEO: Salen a la luz primeras imágenes del bombardeo de Estados Unidos a Caracas Foto: imagen tomada de YouTube

De igual forma, los videos publicados por este medio de comunicación muestra cómo los vehículos militares destruidos, restos de esquirlas y afectaciones a las infraestructura cercana a la autopista que colinda con la base. De igual forma, se evidencia daños en vías de grans tránsito.

Publicidad

Puedes leer: Vladimir Padrino aparece luego de caída de Maduro y pide formar un “muro de resistencia”

Además de La Carlota, se reportaron ataques en otros puntos clave como Fuerte Tiuna, al sur de la ciudad, y en la residencia oficial del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, donde se divisaron columnas de humo y fuego. La operación aérea fue de gran proporción y tuvo como objetivo neutralizar posiciones militares del régimen venezolano.

Ante esta situación, Vladimir Padrino compartió una declaración a través de medios oficiales donde aseguró que pese a los ataques, se encuentra a salvo. Por lo cual, se espera la información oficial para conocer el balance y las posibles bajas que hubo por este ataque.

Mira también: Captura de Nicolás Maduro: así fue el operativo que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela