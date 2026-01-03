Publicidad

Así fueron las reacciones del mundo tras captura de Nicolás Maduro en EE.UU; hay memes

Así fueron las reacciones del mundo tras captura de Nicolás Maduro en EE.UU; hay memes

Tras una operación militar lanzada por Estados Unidos, la detención del líder venezolano y su esposa, Cilia Flores, provocó un terremoto geopolítico que desató miles de reacciones en el mundo.

Foto: Redes de Nicolás Maduro
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará marcada en la historia como el momento en que el tablero político de América Latina cambió drásticamente. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que fuerzas de su país ejecutaron una incursión armada en territorio venezolano, logrando la captura de Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados por vía aérea fuera de Venezuela.

Los reportes detallan bombardeos en puntos estratégicos como el Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, dejando a Caracas sumida en cortes de energía y bajo un estado de conmoción exterior declarado por el Ministerio de Defensa venezolano.

La respuesta internacional no se hizo esperar, reflejando una profunda fractura global. Por un lado, la Unión Europea, a través de su alta representante Kaya Callas, instó a la moderación y al respeto de los principios de las Naciones Unidas, aunque reiteró que el bloque no reconocía la legitimidad de Maduro.

En contraste, figuras como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificaron la acción como una "intervención defensiva legítima" contra un régimen que promueve el narcotráfico.

Desde el otro espectro ideológico, países como Rusia, China e Irán condenaron enérgicamente lo que describieron como una "agresión armada" y un "comportamiento hegemónico" que viola flagrantemente el derecho internacional.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó los hechos de "inaceptables", advirtiendo que este tipo de acciones evocan los peores años de injerencia en la región.

Reacciones en Colombia tras captura de Nicolás Maduro

En Colombia, las reacciones han sido inmediatas y profundamente divididas, reflejando la polarización interna frente a la crisis del vecino país.

El presidente Gustavo Petro adoptó una postura de prudencia y defensa de la soberanía, ordenando el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera para gestionar un posible aumento en el flujo de refugiados y enfatizando que los conflictos internos deben ser resueltos pacíficamente por los pueblos.

Por otro lado, sectores de la oposición y figuras públicas celebraron la noticia como un hito para la democracia regional:

  • Paloma Valencia, precandidata presidencial, aseguró que no se trató de una agresión contra la nación, sino de un ataque contra un "tirano" aliado con el narcotráfico.
  • La senadora María Fernanda Cabal calificó a Maduro de "genocida" y afirmó que debe pagar por las violaciones a los derechos humanos y desplazamientos causados durante su mandato.
  • El representante Miguel Polo Polo y periodistas como Vicky Dávila se unieron al festejo, utilizando redes sociales para proclamar el fin de la dictadura y la llegada de la "libertad" para el pueblo venezolano.

Mientras tanto, el contexto en la frontera sigue siendo de máxima alerta, con el Ejército colombiano reforzando operaciones en zonas críticas como el Catatumbo para evitar que la inestabilidad en Venezuela desborde la seguridad nacional.

Memes tras captura de Nicolás Maduro en EE.UU.

Más allá de los comunicados oficiales y los movimientos de tropas, el escenario internacional ha mostrado una cara particular: la viralización inmediata de los sucesos a través del humor digital.

En medio de la incertidumbre política, Nicolás Maduro se convirtió en el centro de una avalancha de memes que inundaron las redes sociales.

