Fallece bebé de exparticipante de Acapulco Shore: tenía dos meses de nacido

La influencer mexicana Fer Moreno, reconocida por su participación en programas como Acapulco Shore y La Isla, se encuentra atravesando uno de los momentos más devastadores de su vida personal tras confirmar el fallecimiento de su bebé, Atlas, quien tenía apenas dos meses de nacido.

Aunque el deceso del pequeño ocurrió en plena festividad navideña, específicamente la mañana del 25 de diciembre de 2025, la creadora de contenido decidió guardar silencio durante unos días para procesar su pérdida en la intimidad familiar y fue hasta el pasado 3 de enero de 2026 cuando decidió compartir la noticia a través de sus historias de Instagram.

Con un mensaje, Fer recordó el corto pero significativo tiempo que compartió con su hijo: “Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó... Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él”. Situación que se llenó de comentarios de sus seguidores.



¿Qué más compartió Fer Moreno sobre la pérdida de su hijo?

La creadora de contenido acompañó su mensaje para su hijo Atlas, quien nació el 9 de octubre de 2025 y decidió utilizar la canción ‘Fabricando Fantasías’ de Tito Nieves, un tema frecuentemente asociado con la pérdida de seres queridos. Así mismo, también compartió que mantiene la certeza de que su bebé se encuentra en un lugar mejor y que algún día volverán a encontrarse como familia.

Por otro lado, Fer Moreno y su pareja, Luis Miranda, realizaron una ceremonia simbólica de despedida desde la playa. En las imágenes compartidas se observa un video junto a su pareja frente al mar, acompañado de una dedicatoria que reza.

“Atlas, te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma y el alma nunca muere”. Hasta el momento, Fer no ha aclarado cuál fue la causa del fallecimiento de su bebé, pese a eso, sí le solicitó a sus seguidores que respeten su luto y le den espacio para superar esta perdida.

Fer Moreno, quien es graduada en Mercadotecnia, consolidó su fama en 2019 tras su paso por la sexta temporada de Acapulco Shore, convirtiéndose desde entonces en una figura relevante de las redes sociales y el modelaje.

Así mismo, su relación con Luis Miranda ha sido mayormente privada, dado que él mantiene un perfil bajo fuera del ojo público, aunque se sabe que en enero de 2026 cumplieron un año y ocho meses de noviazgo.