Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
SALARIO MÍNIMO EN EMPRESAS
CASO ZULMA GUZMÁN
NOVIA DE RICHARD RÍOS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Westcol revela la razón que le impide volver con Aida Victoria: “Lo ibas a hacer conmigo”

Westcol revela la razón que le impide volver con Aida Victoria: “Lo ibas a hacer conmigo”

Tras el inesperado reencuentro, el streamer paisa se sinceró sobre sus sentimientos por la barranquillera y el insólito motivo por el cual una reconciliación parece imposible.

Westcol revela la razón que le impide volver con Aida Victoria: “Lo ibas a hacer conmigo”
Westcol revela la razón que le impide volver con Aida Victoria
Foto: Captura de pantalla redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

El mundo del entretenimiento digital en Colombia comenzó el año con una revelación que dejó a millones de seguidores en vilo. Westcol, uno de los creadores de contenido más influyentes del país, admitió públicamente que la posibilidad de volver con su exnovia, Aida Victoria Merlano, es un pensamiento recurrente.

En una conversación que ya es tendencia, el antioqueño compartió sus sentimientos frente a las cámaras, marcando un nuevo capítulo en la historia de una de las parejas más mediáticas de la escena actual.

Puedes leer: El reencuentro más esperado: Aida Merlano y Westcol podrían reunirse en un streaming

Durante su participación en el pódcast Gordas de envidia, conducido por Cami Pulgarín, Westcol sorprendió a la audiencia al confesar que, aunque todavía siente algo por la barranquillera, le aterra la forma en que ella maneja los conflictos de pareja en el ámbito digital.

"Yo siento que volvería con Aida, pero me daría mucho miedo", expresó el streamer, desatando una ola de comentarios entre quienes han seguido su turbulenta relación.

El temor del paisa no radica en la falta de química o amor, sino en la capacidad de Merlano para convertir cualquier desacuerdo privado en un contenido viral.

Te puede interesar

  1. Westcol se refiere a sus emociones por Aida Victoria
    Westcol habla de Aida Victoria y revela sus verdaderos sentimientos hacia ella, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Westcol habla de Aida Victoria y revela sus verdaderos sentimientos hacia ella

  2. Aida Victoria se refiere a la reunión de Westcol y Juan David Tejada
    Aida Victoria rompe el silencio sobre encuentro de Westcol y su expareja
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Aida Victoria rompe el silencio sobre encuentro de Westcol y su expareja

Según sus propias palabras, le asusta que ella "se ataque" y decida grabarle un video exponiendo detalles de su intimidad, algo que la influenciadora ha hecho con maestría en el pasado.

Esta falta de privacidad y el constante juicio del público parecen ser los muros que impiden que el streamer dé el paso definitivo hacia una reconciliación.

Publicidad

La propia conductora del programa, en un tono jocoso que Westcol compartió, admitió que la influencia de Aida es tal que preferiría pagarle una mensualidad antes que convertirse en el blanco de uno de sus mordaces videos en redes sociales.

Puedes leer:Aida Victoria lanza dura pulla a su expareja: ¿es un mensaje para Westcol?

Publicidad

Para Westcol, tarde o temprano, cualquier situación dentro de la pareja terminaría ventilada públicamente, lo que representa el principal impedimento para intentar recuperar su vínculo.

Por su parte, Westcol confesó en un reciente y multitudinario stream en la plataforma Kick —que alcanzó la cifra de 700.000 espectadores en vivo— que mantuvo viva la esperanza de regresar con ella durante mucho tiempo.

Te puede interesar

  1. ¿Aida Victoria Merlano le da luz verde a Westcol en el amor?
    ¿Aida Victoria Merlano le da luz verde a Westcol en el amor?
    Foto: Instagram de Aida Victoria Merlano y Westcol
    Farándula

    "Muy Guapo": ¿Aida Victoria Merlano le da luz verde a Westcol en el amor?

  2. Westcol se sinceró sobre sus sentimientos por Aida Victoria: “Me cuesta”
    Westcol se sinceró sobre sus sentimientos por Aida Victoria, imagen de referencia
    Foto: foto montaje de La Kalle; imágenes tomadas de @westcol y @aidavictoriam
    Farándula

    Westcol se sinceró sobre sus sentimientos por Aida Victoria: “Me cuesta”

Sin embargo, ese sentimiento se transformó radicalmente con un acontecimiento específico: el nacimiento del hijo de Aida.

Según el streamer, ver que ella cumplió su sueño de ser madre con otra persona fue el golpe que finalmente desvaneció sus ilusiones de futuro juntos, sintiendo que ella "hizo con alguien lo que iba a hacer conmigo".

A pesar de las tensiones y el miedo, el reencuentro digital de seis horas permitió que ambos cerraran heridas.

Aida confesó que lloró durante dos días tras recibir un mensaje de cariño de Westcol después de dar a luz, lo que demuestra que, aunque el miedo al qué dirán y a los videos virales persista, el vínculo emocional entre los dos sigue siendo un tema pendiente en la agenda del entretenimiento colombiano.

Publicidad

Mira también: Westcol y Luisa Castro aparecen en un video que enciende los rumores, ¿amistad o algo más?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Aida Victoria Merlano

Westcol

Farándula

Chismes

Chismes de famosos