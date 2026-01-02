Westcol revela la razón que le impide volver con Aida Victoria: “Lo ibas a hacer conmigo”

El mundo del entretenimiento digital en Colombia comenzó el año con una revelación que dejó a millones de seguidores en vilo. Westcol, uno de los creadores de contenido más influyentes del país, admitió públicamente que la posibilidad de volver con su exnovia, Aida Victoria Merlano, es un pensamiento recurrente.

En una conversación que ya es tendencia, el antioqueño compartió sus sentimientos frente a las cámaras, marcando un nuevo capítulo en la historia de una de las parejas más mediáticas de la escena actual.

Puedes leer: El reencuentro más esperado: Aida Merlano y Westcol podrían reunirse en un streaming



Durante su participación en el pódcast Gordas de envidia, conducido por Cami Pulgarín, Westcol sorprendió a la audiencia al confesar que, aunque todavía siente algo por la barranquillera, le aterra la forma en que ella maneja los conflictos de pareja en el ámbito digital.



"Yo siento que volvería con Aida, pero me daría mucho miedo", expresó el streamer, desatando una ola de comentarios entre quienes han seguido su turbulenta relación.

El temor del paisa no radica en la falta de química o amor, sino en la capacidad de Merlano para convertir cualquier desacuerdo privado en un contenido viral.

Según sus propias palabras, le asusta que ella "se ataque" y decida grabarle un video exponiendo detalles de su intimidad, algo que la influenciadora ha hecho con maestría en el pasado.

Esta falta de privacidad y el constante juicio del público parecen ser los muros que impiden que el streamer dé el paso definitivo hacia una reconciliación.

Publicidad

La propia conductora del programa, en un tono jocoso que Westcol compartió, admitió que la influencia de Aida es tal que preferiría pagarle una mensualidad antes que convertirse en el blanco de uno de sus mordaces videos en redes sociales.

Puedes leer:Aida Victoria lanza dura pulla a su expareja: ¿es un mensaje para Westcol?

Publicidad

Para Westcol, tarde o temprano, cualquier situación dentro de la pareja terminaría ventilada públicamente, lo que representa el principal impedimento para intentar recuperar su vínculo.

Por su parte, Westcol confesó en un reciente y multitudinario stream en la plataforma Kick —que alcanzó la cifra de 700.000 espectadores en vivo— que mantuvo viva la esperanza de regresar con ella durante mucho tiempo.

Sin embargo, ese sentimiento se transformó radicalmente con un acontecimiento específico: el nacimiento del hijo de Aida.

Según el streamer, ver que ella cumplió su sueño de ser madre con otra persona fue el golpe que finalmente desvaneció sus ilusiones de futuro juntos, sintiendo que ella "hizo con alguien lo que iba a hacer conmigo".

A pesar de las tensiones y el miedo, el reencuentro digital de seis horas permitió que ambos cerraran heridas.

Aida confesó que lloró durante dos días tras recibir un mensaje de cariño de Westcol después de dar a luz, lo que demuestra que, aunque el miedo al qué dirán y a los videos virales persista, el vínculo emocional entre los dos sigue siendo un tema pendiente en la agenda del entretenimiento colombiano.

Publicidad

Mira también: Westcol y Luisa Castro aparecen en un video que enciende los rumores, ¿amistad o algo más?