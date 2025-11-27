Westcol habla de Aida Victoria y revela sus verdaderos sentimientos hacia ella

Una de las relaciones que causó mayor furor en redes sociales fue la protagonizada por Westcol y Aida Victoria, tanto es así que meses después de su rompimiento. Siguen apareciendo especulaciones por parte de los cibernautas por una posible reconciliación entre ellos.

Por lo cual, el streamer en su última transmisión en Kick junto a Alofoke, se refirió a sus sentimientos por la empresaria de Barranquilla.

Westcol estuvo en medio de un evento en New York, en el marco del nuevo lanzamiento musical de los artistas Romeo Santos y Prince Royce, en donde se encontró con Alofoke, le realizó varias preguntas, saliendo a relucir el tema de Aida Victoria, en especial por lo que siente por ella actualmente.



¿Qué dijo Westcol sobre sus sentimientos por Aida Victoria?

Durante la interacción que tuvieron los dos, el creador de contenido dominicano buscó que Westcol se refiriera a su relación con la barranquillera. Ante esta insistencia, el streamer afirmó que siempre va tener un sentimiento muy lindo por ella y espera que esté bien. Pero, mencionó que no volverá con ella, pese a la insistencia de las redes sociales.

"Yo toda la vida la voy a querer, es una mujer que siempre voy a querer (...) pero no hablemos de eso que ya estamos bien, no me gustaría ser padrastro, de ese momento para allá ya todo cambió", dijo, en un clip que se viralizó en redes sociales.

Pese a que la respuesta del creador de contenido fue concisa, los comentarios de las personas en este clip solo resaltaron que pese a todo hay amor existente. Así mismo, otros afirmaron que deberían volver, mientras que un grupo decidió tomarse la escena de manera jocosa.

“El amor nunca muere cuando es sincero”, “Que vuelvan por favor el amor sobresale”, “Ojalá vuelvan”, son algunos comentarios que se pueden evidenciar en las redes sociales sobre el deseo de una reconciliación entre los dos.

Por otro lado, Aida Victoria en algún punto mencionó que espera que no se le relacione más con sus ex parejas y se creen especulaciones alejadas de la realidad. Esto debido a que muchos cibernautas llegaron a mencionar que Westcol volvió con esta y se responsabilizará de su hijo.

