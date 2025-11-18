VIDEO: Westcol llegó armando ‘la suya’ en camerino de Yepes: “¿Pero, qué pasa?”

Un momento curioso, y para muchos incómodo, se vivió el pasado sábado durante el partido amistoso de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda. El encuentro se jugó en el estadio del Inter Miami, en Estados Unidos, y reunió a varias figuras del deporte y el entretenimiento.

El streamer conocido como Westcol transmitía en vivo su experiencia a miles de seguidores que lo veían desde sus casas. Mientras compartía la emoción del juego, se cruzó con una persona de gran peso en la historia del fútbol nacional, el exdefensor y excapitán de la Selección, Mario Alberto Yepes.

El choque de figuras se dio dentro de uno de los palcos del estadio. Westcol entró al lugar con varios amigos y, sin pensarlo se acercó al exjugador con la cámara encendida, listo para interactuar con él en su transmisión.



El creador de contenido se dirigió a Yepes con esta pregunta: "¿Qué dice, Yepes?".

El exfutbolista, a quien la cámara y el video en vivo tomaron por sorpresa, respondió con la siguiente pregunta: "¿Usted siempre está grabando?". Esta reacción llamó la atención de quienes seguían el stream.

Westcol, notando la seriedad en el ambiente, intentó de inmediato bajarle la tensión al momento. Le dijo: "¿Qué pasa, por qué? Tranquilo…". En ese punto, varios usuarios en las redes sociales interpretaron que Westcol también se sintió molesto por la reacción y que su respuesta fue seca, dejándolo saber en sus comentarios.



Reacción de Wescol tras comentario de Yepes en el estadio Inter Miami

Westcol decidió cambiar el tema de la conversación de forma inesperada y aprovechar la presencia del exfutbolista. Le hizo una petición particular relacionada con el acceso a ese sector del estadio, donde se veían a otras personas importantes.

El streamer le preguntó a Yepes: "Vienen dos socios para acá, Yepes, ¿hay espacio?". Luego, agregó en tono de broma: "Es que me dijeron que usted es el dueño del palco, que acá no entra nadie sin permiso de usted".

Yepes, que ya se veía mucho más tranquilo, respondió diciendo que no había ningún problema y que podían acomodarse: "Pues, por mi lado vienen seis, entonces ahí nos acomodamos, no hay problema. Claro que sí".

¿En qué negocio tan rentable está metido Yepes con este chico que le habla como si fuera el que le parquea los vehículos?



Es pregunta, no hate, solo meras dudas.



Es que yepes es un señorazo



pic.twitter.com/7wjYuL7Sya — Jesucristo Carrefour (@CristoAtado) November 17, 2025

La facilidad con la que Yepes le dio permiso sorprendió a los seguidores. El momento pasó de ser un cruce tenso a un diálogo relajado sobre cupos en el palco de un partido internacional.

Westcol, contento con la respuesta, cerró el intercambio de manera amistosa y cercana, despidiéndose con un "Ya me dieron permiso. Gracias, Yepes, bro, lo quiero mucho".

Después del saludo, el creador de contenido siguió con su transmisión, mostrando el ambiente entre los hinchas de la Selección Colombia. El video del inesperado encuentro se volvió viral en poco tiempo. Lo que desató comentarios, memes y diferentes interpretaciones en las redes sociales sobre el respeto y los cruces entre las figuras de las viejas y las nuevas generaciones.

