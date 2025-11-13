Westcol deja atrás a Aida Victoria; video confirmaría quién es su nueva novia

Westcol se convirtió en uno de los fenómenos en redes sociales debido a su forma de ser, al punto que es seguido por una gran comunidad en sus transmisiones de Kick. Sin embargo, en los últimos días mostró diferentes fotos y videos de sus cortas vacaciones, en donde se deja entrever su posible nueva pareja.

A lo largo de las imágenes compartidas en redes sociales, Westcol aparece con muchos creadores de contenido, especial con Luisa Castro, reconocida influencer que ha estado dentro de la polémica debido a su corto romance que tuvo con la cantante Nath, quien se mostró muy cercana al colombiano en los vídeos difundidos.

Por medio de sus historias, Luisa Castro, dio a conocer que estaba feliz con Westcol y con otros amigos. Sin embargo, la actitud de la mujer con el creador de contenido sorprendió a los cibernautas, debido a que es la primera vez que se evidencia una cercanía entre ellos dos.



¿Por qué se especula que Westcol y Luisa Castro son novios?

Un video que circula en redes sociales, se ve cómo Westcol habla con Luisa Castro, mientras que ella se refiere a él como "Mi amor". Situación que terminó llamando la atención de los seguidores de los dos, debido a esta nueva cercanía que están mostrando, la cual fue muy inusual.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar frente a este hecho y mencionan que, al parecer, ellos estarían empezando una nueva relación sentimental. Debido a que no es la primera vez que se les ve juntos, sino que en eventos pasados ya compartieron de manera cercana.

Pese a esta ola de especulación de los usuarios en redes sociales, Westcol o Luisa Castro no desmintieron esto o confirmaron una posible relación entre ellos, o si realmente se trató de un mal entendido de las redes sociales.

Luisa Castro filtra sin querer su relación con Westcol y le dice "Mi amor" en vivo 😳 pic.twitter.com/IxcgKF0cIz — Universo Westcol (@WReports_) November 12, 2025

Recordemos que los últimos romances públicos de Westcol fue con Valka y antes con Aida Victoria, el cual, según el creador de contenido no terminó de la mejor manera debido a las diferentes polémicas que aparecieron en redes sociales donde se llegó a mencionar rumores de infidelidad.

Mientras que Luisa Castro, su última relación conocida fue con Reykon, pero su romance llegó a su fin por motivos que todavía se desconocen.

