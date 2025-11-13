Publicidad

Westcol deja atrás a Aida Victoria; video confirmaría quién es su nueva novia

Westcol deja atrás a Aida Victoria; video confirmaría quién es su nueva novia

El influencer Westcol podría haber confirmado su nueva relación sentimental durante uno de sus más recientes viajes de vacaciones.

Westcol y su posible nueva pareja
Westcol deja atrás a Aida Victoria; video confirmaría quién es su nueva novia, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @westcol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

Westcol se convirtió en uno de los fenómenos en redes sociales debido a su forma de ser, al punto que es seguido por una gran comunidad en sus transmisiones de Kick. Sin embargo, en los últimos días mostró diferentes fotos y videos de sus cortas vacaciones, en donde se deja entrever su posible nueva pareja.

A lo largo de las imágenes compartidas en redes sociales, Westcol aparece con muchos creadores de contenido, especial con Luisa Castro, reconocida influencer que ha estado dentro de la polémica debido a su corto romance que tuvo con la cantante Nath, quien se mostró muy cercana al colombiano en los vídeos difundidos.

Puedes leer: Westcol destapa polémica al mostrar su nueva excentricidad para los Latin Grammys 2025

Por medio de sus historias, Luisa Castro, dio a conocer que estaba feliz con Westcol y con otros amigos. Sin embargo, la actitud de la mujer con el creador de contenido sorprendió a los cibernautas, debido a que es la primera vez que se evidencia una cercanía entre ellos dos.



Pese a esta ola de especulación de los usuarios en redes sociales, Westcol o Luisa Castro no desmintieron esto o confirmaron una posible relación entre ellos, o si realmente se trató de un mal entendido de las redes sociales.

Recordemos que los últimos romances públicos de Westcol fue con Valka y antes con Aida Victoria, el cual, según el creador de contenido no terminó de la mejor manera debido a las diferentes polémicas que aparecieron en redes sociales donde se llegó a mencionar rumores de infidelidad.

Mientras que Luisa Castro, su última relación conocida fue con Reykon, pero su romance llegó a su fin por motivos que todavía se desconocen.

Mira también: Laura G arremete contra Karina García tras su derrota en evento de Westcol: fuerte pulla

