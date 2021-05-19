En vivo
La Kalle  / Luisa Castro

Luisa Castro

Joven influencer colombiana

  • Westcol y su posible nueva pareja
    Westcol deja atrás a Aida Victoria; video confirmaría quién es su nueva novia, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @westcol
    Farándula

    Westcol deja atrás a Aida Victoria; video confirmaría quién es su nueva novia

    El influencer Westcol podría haber confirmado su nueva relación sentimental durante uno de sus más recientes viajes de vacaciones.

  • La Liendra revela por qué terminó con Luisa Castro
    La Liendra revela por qué terminó con Luisa Castro
    /Foto: Instagram
    Farándula

    La Liendra rompe el silencio y revela por qué su relación con Luisa Castro falló: "Muy dormido"

    El creador de contenido conocido como La Liendra explicó las verdaderas razonas por las que su relación con Luisa Castro no tuvo futuro, ¿no la olvida?

  • Luisa Castro, creadora de contenido y modelo
    Luisa Castro, creadora de contenido y modelo
    /Foto: Instagram @luisa_castro1585
    Farándula

    Luisa Castro dejó ver sus grandes pompis en diminuto bikini; cautivó a sus seguidores

    La modelo y creadora de contenido quiso compartir los progresos que ha tenido con su figura.

  • Luisa Castro, creadora de contenido
    Luisa Castro, creadora de contenido
    /Foto: Instagram @luisacastro1585
    Farándula

    Luisa Castro revela infidelidad de su expareja: "tenía fotos de mi amiga sin ropa"

    La creadora de contenido ha querido desahogarse con sus seguidores y revelar sus momentos más intimos.

  • 19983_Foto: Luisa Castro / Instagram
    Novia de 'La liendra' luce como una "mamasota Noel" en sexys fotos navideñas
    Foto: Luisa Castro / Instagram
    Farándula

    Luisa Castro publica por primera vez foto junto a Reykon; estarían confirmando su relación

    La influenciadora se dejó ver muy feliz junto al cantante con el que la relacionan hace ya varios meses.

  • WhatsApp Image 2022-03-23 at 5.19.39 PM.jpeg
    Dani Duke envía contundente mensaje a quienes la comparan con Luisa Castro
    / Foto: Instagram
    Farándula

    "Me choca": Dani Duke envía contundente mensaje a quienes la comparan con Luisa Castro

    La pareja de La Liendra fue aplaudida en redes sociales por su inesperada respuesta.

  • 19847_Foto: Luisa Castro / Instagram
    Novia de 'La liendra' se quitó la parte de arriba y le dicen que "es de otro mundo"
    Foto: Luisa Castro / Instagram
    Farándula

    Luisa Castro reacciona a supuesto video íntimo de La Liendra y Dani Duke

    La exnovia del influencer compartió un pequeño resumen de su sentir luego de que se filtraran las imágenes, pero no la bajan de "payasa".

  • Luisa Castro
    Creadora de contenidos Luisa Castro
    / Foto: Instagram Luisa Castro
    Farándula

    FOTOS: Las famosas que lucieron más sexys en Navidad

    Las candentes mujeres aprovecharon sus dotes para lucirlos en nochebuena.

  • Luisa Castro.JPG
    A Luisa Castro se le vieron unos morados en sus bubbies
    /Luisa Castro - Instagram
    Farándula

    Video: Luisa Castro mostró el tremendo golpe que se dio aprendiendo a surfear

    Además de los intentos por surfear, Castro lució su hermosa figura al vestir un pequeño traje de baño blanco con negro.

  • Luisa Castro
    Luisa Castro.
    / Foto: Instagram
    Farándula

    Luisa Castro le apuesta a un nuevo y 'atrevido' emprendimiento, ¿De qué trata?

    Los seguidores que apoyen el proyecto de la influenciadora podrán gozar de múltiples beneficios.

