Westcol destapa polémica al mostrar su nueva excentricidad para los Latin Grammys 2025

Una de las figuras en este momento del ciberespacio es Westcol, debido a las diferentes cosas que realiza. Tanto es así que el lanzamiento de una de sus canciones de la W Sound, se posicionó rápidamente en las plataformas digitales, lo que provocó que ese fuera nominado a los Latin Grammy 2025.

Por lo cual, en uno de sus últimos videos en redes sociales Westcol dio a conocer varios detalles de lo que haría si llega a ganar un Latin Grammy. Así mismo, le reveló a sus seguidores que ya tiene preparado el outfit que utilizará este jueves 13 de noviembre en Las Vegas.

Puedes leer: Latin Grammy 2025 podrán verse en vivo por DITU, con Carolina Cruz como presentadora



Tanto es así que aseguró que solo en el traje que utilizará en este evento gastó más de 30 millones de pesos en el traje, esto debido a que solicitó que fuera un diseño especial y que este fuera realizado por un diseñador exclusivo, como es el caso de Tom Ford.



"El traje es muy especial, me lo hizo un diseñador. Yo realmente, a mí me dolió mucho pagar ese traje. Pero a mi cristo me dijo 'Papi, cómo así, es que ustedes son los de la W Sounds, tienen que llegar con un put* traje de 10k, solo por la bobadita de Tom Ford no lo hizo gratis" , afirmó Westcol en su transmisión en Kick.

¿Qué otros colombianos están nominados además de Westcol?

Además de Westcol, se conoció que otros artistas que estarán en la gala de los Latin Grammys 2025 se encuentra Karol G, quien disputa la categoría de Grabación del Año y Canción del Año con su éxito "Si Antes Te Hubiera Conocido". También está Andrés Cepeda por la Canción del Año, Mejor Álbum Top y Mejor Canción Pop.

Publicidad

Puedes leer: Westcol revela secreto financiero a sus fanáticos; así logró estabilidad y éxito económico

Lista completa de los colombianos nominados:

Publicidad

Ali Stone – Mejor Canción de Rock

Annasofía – Mejor Nuevo Artista

Andrés Cepeda – Canción del Año | Mejor Álbum Pop Tradicional | Mejor Canción Pop.

Andrés Torres y Mauricio Rengifo – Productor del Año

Camilo – Mejor Canción Pop por “Querida Yo”con Yami Safdie

Camilo Sanabria, nominado por la música de la serie de Cien Años De Soledad – Mejor Música para Medios Visuales.

Carlos Vives, Coro de Ríogrande, Juanes, Felipe Pelaez, Andrea Echeverri, Andrés Cepeda – Mejor Álbum de Música Infantil.

Checo Acosta – Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Diamante Eléctrico – Mejor Álbum Pop/Rock

Ela Minus – Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Elsa Y Elmar – Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Fariana – Mejor Álbum Música Urbana

Fonseca – Mejor Canción Tropical por dos canciones “Nunca Me Fui”, en compañía de Rubén Blades, y por “Venga Lo Que Venga”, en compañía de Rawayana.

Karen Lizarazo – Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Karol G – Grabación del Año | Canción del Año | Mejor Canción Tropical.

Los Cumbia Stars – Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Maluma – Mejor Canción Urbana | Mejor Canción Regional Mexicana

Mike Bahía – Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Monsieur Periné, Bejuco – Mejor Canción Raíces (Nueva categoría)

Morat – Mejor Álbum de Pop/Rock

Ovy On The Drums y Béele – Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana.

Peter Manjarrés con el acordeonero Luis José Villa – Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Puerto Candelaria – Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Shakira – Mejor Canción Pop.

Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella – Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Mira también: ¡Colombia brilla! Karol G, Shakira, Maluma, Cepeda y más lideran las nominaciones a los Latin Grammy