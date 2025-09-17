Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: JESSI URIBE Y SU EMBARRADA
ASOCIACIÓN DE BRAYAN’S
ELLA ERA LEIDY CARRANZA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Bad Bunny lidera las nominaciones a los Latin Grammy 2025; estos son los candidatos

Bad Bunny lidera las nominaciones a los Latin Grammy 2025; estos son los candidatos

La superestrella Bad Bunny lidera la lista con 12 nominaciones, mientras que las colombianas Karol G y Shakira figuran dentro dentro de este grupo de artistas reconocidos.