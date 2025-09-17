Bad Bunny lidera las nominaciones a los Latin Grammy 2025; estos son los candidatos

La estrella de Puerto Rico, Bad Bunny se encuentra en la parte más alta de los nominados en el Latin Grammys 2025, donde recibió 12 menciones en esta ceremonia de premios, incluyendo en las categorías generales de álbum del año, por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Gracias a estas nominaciones, Bad Bunny se suma a las 40 que recibió en ediciones pasadas; de las cuales ganó 12 en su trayectoria artística. En el segundo lugar de la lista se encuentra Édgar Barrera y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso con 10 nominaciones.

La categoría de álbum del año tiene una gran cantidad de artistas de una variedad de géneros, lo cual refleja la diversidad dentro de la música latina. Sumado a Bad Bunny se encuentran nombres como Rauw Alejandro, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz.

Por parte de los colombianos, los artistas nominados en estos premios son: Karol G, Andrés Cepeda, Shakira, Beéle, Monsieur Periné, Silvestre Dangond, Farina, Morat, Fonseca, entre otros. Donde es la cantante antioqueña participa en la categoría grabación y canción del año con 'Si Antes Te Hubiera Conocido.'

¿Qué más se conoció de la nominación de Bad Bunny en los Latin Grammy 2025?

Otra de las nominaciones más importantes que tiene Bad Bunny dentro de los Latin Grammy es en la categoría de Mejor video musical con “EL CLúB”, también tiene su apartado en mejor canción urbana con “LA MuDANZA”, esto como escritor de la letra, adicionalmente, tiene la parte como mejor interpretación de reggaetón con “Voy a Llevarte Pa Pr.”

Estas son algunas de las nominaciones más populares que de los Latin Grammy:

Álbum del año

'Cosa nuestra', Rauw Alejandro

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

'Papota', Ca7riel & Paco Amoroso

'Raíces', Gloria Estefan

'Puñito de Yocahú', Vicente García

'Al romper la burbuja', Joaquina

'Cancionera', Natalia Lafourcade

'Palabra de to's (Seca)', Carín León

'Caju', Liniker

'En las nubes - con mis panas', Elena Rose

'¿Y ahora qué?', Alejandro Sanz



Grabación del año

'Baile inolvidable', Bad Bunny

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny

'El día del amigo', Ca7riel & Paco Amoroso

'#Tetas', Ca7riel & Paco Amoroso

'Desastres fabulosos', Jorge Drexler & Conociendo Rusia

'Lara', de Zoe Gotusso

' Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G

'Cancionera', Natalia Lafourcade

'Ao Teu Lado', Liniker

'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz



Canción del año

'Baile inolvidable', Bad Bunny

'Bogotá', Andrés Cepeda

'Cancionera', Natalia Lafourcade

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny

'El día del amigo', Ca7riel & Paco Amoroso

'Otra Noche De Llorar', Mon Laferte

'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz

'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G

'#Tetas', Ca7riel & Paco Amoroso

'Veludo Marrom', Liniker



Mejor Álbum Pop Tradicional

'Bogotá', Andrés Cepeda

'Cursi', Zoe Gotusso

'Lo Que Nos Falto Decir', Jesse & Joy

'Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall', Natalia Lafourcade

'Después De Los 30', Raquel Sofía



