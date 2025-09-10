Bad Bunny enfrenta problema de salud en pleno concierto, ¿cancela gira?

El nombre de Bad Bunny volvió a encender las redes sociales, esta vez no por un nuevo lanzamiento, sino por un incidente que dejó en vilo a miles de sus seguidores. Durante una de las presentaciones de su gira 'Debí tirar más fotos World Tour', el artista puertorriqueño sufrió lo que parece ser una lesión en una de sus piernas, hecho que generó incertidumbre en el público que lo acompañaba en el Coliseo de Puerto Rico.

El momento ocurrió cuando interpretaba uno de sus éxitos más conocidos, brincando de un extremo al otro del escenario como suele hacerlo en cada show. De repente, pisó en falso y de inmediato llevó la mano hacia la parte posterior de su pierna izquierda. Su gesto de dolor no pasó inadvertido para los asistentes, que rápidamente comenzaron a comentar lo sucedido en plataformas digitales.



Quienes estaban cerca aseguran que Bad Bunny salió del escenario durante algunos minutos, lo que aumentó las sospechas de que algo no andaba bien. Pese a ello, el cantante reapareció más tarde para continuar con la presentación, aunque su incomodidad era evidente a lo largo de las canciones restantes. Los movimientos ya no fueron tan enérgicos y, según testigos, en varias ocasiones se apoyó de manera distinta para evitar cargar peso en la pierna afectada.

Hasta ahora, ni el equipo de trabajo del artista ni la promotora Live Nation han entregado un comunicado oficial sobre el estado de salud del puertorriqueño. Esta falta de información ha alimentado la curiosidad de sus fanáticos, quienes esperan claridad sobre lo que realmente pasó y si será necesario algún tipo de tratamiento o pausa en la gira.



Una gira exigente y con llenos totales

La lesión llega en un momento clave, pues Bad Bunny se encuentra en la recta final de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico. Desde el 11 de julio, ha reunido a más de 600.000 personas en 30 funciones, todas con entradas agotadas. Todavía le quedan tres fechas en San Juan, los días 12, 13 y 14 de septiembre, que serán decisivas para cerrar este ciclo en su tierra natal.

Posteriormente, el artista tiene previsto dar inicio en noviembre a la etapa internacional de su gira. Entre los destinos confirmados están República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, países donde la expectativa es enorme y las entradas ya se disputan a gran velocidad.

