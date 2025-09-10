Carolina Cruz se ausenta de Día a Día: la verdadera razón que despierta preocupación

La ausencia de Carolina Cruz en el set de Día a Día no pasó desapercibida. La presentadora vallecaucana, reconocida por su presencia constante en la pantalla, ha tenido que apartarse unos días de la televisión para estar al lado de su mamá, Luz María Osorio, quien recientemente enfrentó una cirugía importante.

Fue la propia madre de Carolina quien reveló la situación a través de un video publicado en redes sociales. Desde la habitación de un hospital, con suero conectado y las piernas vendadas, explicó con humor y tranquilidad lo que ocurrió: “Imagínense que me reemplazaron la cadera izquierda. La derecha ya estaba hace cuatro años, entonces me reemplazaron la izquierda para quedar como una superpoderosa abuela biónica”.

La noticia generó múltiples mensajes de apoyo por parte de los seguidores de Carolina Cruz, quienes le enviaron palabras de aliento y buenos deseos para la pronta recuperación de su mamá. Luz María, fiel a su estilo, agradeció cada gesto de cariño: “Gracias a todos los que han preguntado y han mandado buena vibra para todo esto, muchas gracias”.



Así fue la cirugía de la mamá de Carolina Cruz

La cirugía de reemplazo de cadera es un procedimiento que busca mejorar la movilidad y reducir el dolor en pacientes que han sufrido desgaste en la articulación. En el caso de Luz María Osorio, este ya es el segundo reemplazo, pues hace cuatro años había pasado por la misma intervención, pero en la cadera derecha. Ahora, con ambas articulaciones tratadas, ella misma asegura sentirse lista para disfrutar con más vitalidad de su familia y de sus nietos.

El video compartido no solo mostró el estado actual de la mamá de la presentadora, sino también la buena actitud con la que enfrenta este proceso. Esa energía positiva fue celebrada por los seguidores de Carolina, quienes la llenaron de comentarios resaltando su fortaleza y la unión que existe en su familia.

Mamá de Carolina Cruz se recupera de cirugía

Esta no ha sido la única situación que ha tenido que enfrentar la familia en los últimos meses. Hace apenas unas semanas, Luz María compartió un mensaje muy emotivo tras la partida de su perrita Lola, una mascota que estuvo a su lado durante varios años y que se convirtió en un miembro fundamental del hogar.

En su despedida escribió palabras que conmovieron a quienes la siguen: “Ya era la hora de partir al cielo de los perritos y encontrar angelitos como tú. Ya era hora de tu descanso y de irte feliz porque así viviste. Me siento feliz de haberte dado una familia tan amorosa como la mía, donde mis nietos fueron tus niños para cuidar y proteger”.

