¿Cierre de Andrés Carne de Res? Abogado de afectados aclara intenciones tras accidente

El pasado viernes 5 de septiembre, aproximadamente a las 10 de la noche, una noche de diversión en el restaurante Andrés DC en Bogotá se tornó en una situación alarmante cuando una cámara de humo, o su ducto, causó quemaduras a varias personas.

Aunque inicialmente se habló de quemaduras leves y nueve afectados, el abogado Juan Pablo López, quien lidera la defensa de las víctimas, señaló en 'El Klub de La Kalle' que la cifra de personas afectadas es superior a nueve.

El letrado representa actualmente a cerca de ocho individuos, aunque el número real de víctimas podría ser mayor, ya que muchas se retiraron del lugar sin dejar contacto.

Contrario a lo que algunos podrían pensar o temer, el abogado López fue enfático en la entrevista con "El Klub de La Kalle" al aclarar que el interés de sus clientes no es el cierre del establecimiento Andrés DC.

"Nuestro interés no es que se cierre el establecimiento de comercio", afirmó, explicando que comprenden cómo una medida de este tipo "afecta el negocio, afecta la empresa, afecta el trabajo de muchas personas que dependen de este ejercicio".

Por ello, reiteró la importancia de no malinterpretar sus intenciones.

En lugar de buscar una clausura, lo que los usuarios y el abogado López, como su apoderado, realmente buscan es que "no haya una repetición" de estos incidentes.

Según el abogado en 'El Klub de La Kalle', lo que "se quiere por parte de los usuarios y de mi parte siendo apoderado hoy de las víctimas es que no haya una repetición".

Sus clientes desean "un compromiso efectivo por parte de la cadena de restaurantes en donde exista ese compromiso de no repetición". Su objetivo es que se tomen las medidas necesarias "para asegurar que efectivamente no va a haber una comisión futura de este tipo de situaciones".

López enfatizó que las quemaduras de primer o segundo grado no son "menores" y requieren tratamiento, mencionando la pérdida de cabello como un ejemplo de las afectaciones.

Además, reveló que, antes del accidente, los consumidores solicitaron el retiro de la máquina que estaba generando humos que afectaban la respiración, pero el restaurante no acató la recomendación. Esta "falta de diligencia" es uno de los puntos centrales de la solicitud de los afectados.

Es importante destacar que, si bien el Ministerio de Trabajo ordenó el cierre preventivo de la cocina de Andrés DC por siete días para reorganizar y corregir fallas, esta medida se dio en un marco laboral y no afectó el funcionamiento general del restaurante, ni es lo que buscan los clientes afectados.

El abogado López solicitó la intervención inmediata de la Superintendencia de Industria y Comercio, la autoridad competente para inspeccionar y controlar asuntos de consumo.

El letrado concluyó su intervención en "El Klub de La Kalle" con un mensaje claro: "no es intentar satanizar a las empresas, sino por el contrario incentivarlas a su cumplimiento".

La intención es aprovechar este suceso, que pudo ser mucho peor y se suma a otros incidentes previos en el establecimiento, para que se realicen las correcciones adecuadas y se garantice la no comisión de infracciones a futuro, no solo en Andrés DC, sino en otros establecimientos que también puedan estar incumpliendo normativas.

