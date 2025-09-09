Exreina de belleza fallece en terrible accidente de tránsito; estaba recién casada

La noche del pasado viernes quedó marcada por un lamentable accidente de tránsito en Guayaquil, Ecuador, que tuvo como única víctima fatal a Shamel Alejandra Álava Zambrano, reconocida exreina de belleza y figura muy querida en su país. El siniestro, que además dejó a seis personas heridas, ocurrió en la vía que conecta a El Empalme con Balzar, a la altura del recinto La 22, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con los reportes iniciales, la emergencia ocurrió hacia las 8:00 de la noche. En videos que circulan en redes sociales se observa cómo una camioneta blanca, al intentar girar hacia otro carril, es impactada de frente por un vehículo que venía en sentido contrario. La colisión dejó a ambos automotores sobre la avenida y provocó la rápida llegada de bomberos y organismos de socorro para atender a los lesionados.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre su estado de salud. Mientras tanto, la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito de Ecuador avanzan en las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió exactamente el choque y determinar posibles responsabilidades.

Muere exreina de belleza

Quién era Shamel Álava

La confirmación de que Shamel Álava era la víctima mortal del accidente generó gran impacto en Ecuador, especialmente en la comunidad de El Empalme, donde era muy recordada por haber sido coronada como reina del cantón en 2015. Desde ese momento, su nombre quedó ligado no solo a los certámenes de belleza, sino también a su labor social y política.

Sus allegados cuentan que Shamel soñaba con aportar al desarrollo de su municipio y que incluso tenía la meta de convertirse en alcaldesa. Su carisma, sumado a su cercanía con la gente, la hicieron una figura muy reconocida en su tierra natal.

En diciembre de 2024, Álava también fue noticia al protagonizar una boda muy comentada con su pareja Gonzalo Cantos, evento que reflejó la felicidad personal que atravesaba en ese momento.

El fallecimiento de la exreina provocó un sinfín de mensajes de condolencia en redes sociales. Amigos, familiares y seguidores compartieron palabras de tristeza y recuerdos sobre lo que representaba Shamel en sus vidas.

La Alcaldía de El Empalme también se pronunció a través de un comunicado oficial en el que destacó la huella que dejó durante su vida:

“En vida ostentó con altura la honrosa dignidad de reina del cantón El Empalme. Extendemos nuestra solidaridad a su esposo, a sus padres, a sus hermanos y demás familiares. El GAD Municipal, en nombre de su alcalde, concejales y servidores municipales, extiende un abrazo fraterno y eleva una plegaria al Altísimo para que se les conceda fortaleza y resignación en esta irreparable pérdida”.

