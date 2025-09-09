Beéle sacó trapitos al sol tras filtración de video prohibido con Isabella Ladera

Un video de contenido íntimo protagonizado por el cantante Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera se viralizó en plataformas digitales, generando una considerable controversia mediática. La situación escaló cuando Isabella Ladera, expareja del artista, confirmó la autenticidad del material y, al afirmar que el video solo estaba en manos de dos personas (ella y Beéle), lo señaló indirectamente como el responsable de la filtración.

Sin embargo, la respuesta del equipo legal de Beéle fue contundente, negando rotundamente su participación en la divulgación y anunciando acciones legales en dos frentes.

¿Qué dijo Beéle sobre el video con Isabella Ladera?

A través de un comunicado emitido por sus representantes legales (Víctor Mosquera Marín Abogados en Colombia, DMR Law LLC en Estados Unidos, y Genovet, Suarez & Asociados de Italia), Beéle desmintió categóricamente haber filtrado dicho material o haber participado en su difusión.



El equipo legal enfatizó que "su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza".

En una declaración clave, el comunicado subraya que Beéle también se considera una víctima de la exposición no consentida de su intimidad, y que el incidente "afecta la dignidad de todas las personas involucradas".

Frente a esta violación de la privacidad, el cantante puso en marcha un sólido operativo legal. Se iniciaron acciones legales coordinadas tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Estas medidas buscan identificar y sancionar a "quienes resulten responsables de la obtención, distribución, alojamiento, indexación o monetización del material".

Las acciones inmediatas incluyen la presentación de notificaciones DMCA, órdenes de eliminación (takedown orders) a proveedores, plataformas y motores de búsqueda, así como solicitudes para la preservación de evidencia que permita identificar a los responsables, incluso si operan de forma anónima.

En Estados Unidos, el incidente ya fue reportado a las autoridades policiales mediante una declaración formal, y se prevé iniciar todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación. Además, se ha solicitado a las principales plataformas digitales y servicios de internet la remoción y desindexación inmediata del video.

El comunicado también hace un llamado enérgico a la opinión pública y a los medios de comunicación para que se abstengan de compartir o describir este material, argumentando que "su reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas".

Comunicados oficiales de Isabella Ladera y Beéle Foto: Instagram de Isabella Ladera y Beéle

Reafirmaron su compromiso de "rechazar toda forma de violencia y continuar utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos".

Esta postura legal de Beéle se contrapone a la reacción inicial del artista, quien publicó una historia en Instagram promocionando su álbum "Borondo" con la canción "Estrella fugaz", lo que algunos interpretaron como una respuesta indirecta o una estrategia para desviar la atención.

Ahora, con un comunicado formal y el anuncio de acciones judiciales, el equipo del cantante busca dejar clara su posición y las graves consecuencias legales para quienes contribuyan a la difusión del contenido.

