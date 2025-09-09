Yina Calderón se burla del video de Isabella Ladera con Beéle: "Vaca muerta"

El mundo digital fue sacudido por la aparición de un video íntimo que mostraba al cantante colombiano Beéle y a la modelo venezolana Isabella Ladera.

Este material, que rápidamente se viralizó en diversas plataformas sociales, captó una intensa atención mediática, generando una marea de comentarios y memes entre usuarios e internautas.

Entre las voces que resonaron con más fuerza se encuentra la de Yina Calderón, conocida creadora de contenido.

A través de sus historias de Instagram, Calderón no solo compartió su opinión, sino que incluso reveló haber perdido cinco vuelos por estar "pegadas del chisme" de la situación, confundiendo horarios y llegando tarde al aeropuerto.

Antes de profundizar, la DJ opita planteó una pregunta que ya había formulado en el reality: "¿Qué prefieres, una verdad que te haga llorar o una mentira que te haga reír?".

Sin tapujos, Yina Calderón lanzó una dura acusación, afirmando que Isabella Ladera fue la responsable de la filtración del video. "El video los filtró ella, estoy segura, sus razones tendrá", sentenció Calderón, defendiendo al artista urbano.

Además, se refirió de manera despectiva a la actuación de la modelo venezolana en el video, comparándola con su presencia en TikToks.

"La mujer como se mueve en esos TikToks. ¿Qué pasó? ¡Vaca muerta!", exclamó Yina, añadiendo que el hombre "no se mueve mal".

La creadora de contenido incluso se burló de la también creadora de contenido por ser, según ella, "mal polvo".

Estas declaraciones generaron una inmediata ola de críticas en redes sociales. Numerosos usuarios cuestionaron la autoridad moral de Calderón, recordándole situaciones similares de su propio pasado y expresando su desacuerdo con sus juicios sin pruebas.

Comentarios como "Yina recuerda que tú no tienes autoridad moral para criticar. Recuerda que el internet no olvida" evidencian el rechazo generalizado a su postura, considerándolo una invasión a la privacidad que podría merecer una demanda.

¿Qué dijo Isabella Ladera por la filtración de video?

La respuesta de Isabella Ladera no se hizo esperar. Horas después de la viralización, la influencer venezolana publicó un comunicado oficial en el que expresó su malestar y dejó entrever la identidad del posible responsable.

Ladera afirmó que el video "solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo", insinuando que el cantante, quien "me mintió desde el inicio", podría ser el culpable de la difusión.

Devastada pero firme, Ladera declaró que el video se publicó sin su consentimiento y anunció que está tomando "acciones legales" y recibiendo asesoría para "proceder por las vías correspondientes".

Además, enfatizó su determinación: "Tampoco voy a esconderme", y "no permitiré que esto me destruya... No soy la vergüenza de esta historia, la vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto, por mí, mi familia y todas las personas que han sido víctimas de un narcisista".

Este incidente reaviva el debate sobre la privacidad de las figuras públicas y el impacto de la exposición mediática. La falta de confirmación oficial sobre la veracidad del material y la identidad precisa de los protagonistas aún mantiene abierta la discusión sobre su procedencia.

