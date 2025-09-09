En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
YINA CALDERÓN SE BURLA DE ISABELLA LADERA
SEGURO DE VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón se burla del video de Isabella Ladera con Beéle: "Vaca muerta"

Yina Calderón se burla del video de Isabella Ladera con Beéle: "Vaca muerta"

La creador de contenido Yina Calderón generó fuertes acusaciones hacia Isabella Ladera tras el escándalo del video prohibido filtrado con el reconocido cantante Beéle.

Publicidad

Publicidad

Publicidad