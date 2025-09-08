Isabella Ladera habría reaccionado a filtración de supuesto VIDEO prohibido con Beéle

Desde la noche del 7 de septiembre de 2025, el mundo digital se vio sacudido por la circulación de un presunto video íntimo protagonizado por Isabella Ladera y Beéle.

Aunque ninguno de los dos artistas ha emitido declaraciones oficiales hasta el momento, la existencia del material aún está en duda.

En medio de este torbellino de rumores y polémica, Isabella Ladera ha optado por un enfoque sutil. Si bien no emitió un comunicado formal, la influencer venezolana compartió aspectos de su rutina diaria y momentos de calidad con su hija en sus redes sociales.

No obstante, una publicación específica en Threads resonó con particular fuerza entre sus seguidores:

"Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente".

Este comentario fue ampliamente relacionado por muchos con la filtración de su video, interpretándose como una posible indirecta dirigida a Beéle.

La relación entre Isabella Ladera, reconocida por su contenido sobre maternidad, estilo de vida y empoderamiento femenino, con más de 5.3 millones de seguidores en TikTok y 4.4 millones en Instagram, y Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, un exitoso cantante de ritmos urbanos y caribeños, ha estado siempre bajo el ojo público.

Su historial juntos ha sido una "montaña rusa" de altibajos, rupturas y reconciliaciones. De hecho, tras una ruptura anterior, Ladera había expresado públicamente que "los vicios dominan su vida", refiriéndose entonces a Beéle.

Es importante recordar que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento es un delito con serias implicaciones legales, incluso si la grabación inicial fue consentida.

Mientras la polémica sigue evolucionando y la veracidad del origen del material permanece sin confirmación oficial, el mensaje de Isabella Ladera en Threads añade una capa emocional y de reflexión a un escándalo que subraya la vulnerabilidad de las figuras públicas en la era digital.

