En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
YINA CALDERÓN SE BURLA DE ISABELLA LADERA
ÉL ES EL NOVIO DE ANDREA VALDIRI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Dayro Moreno y los millones que ingresan a su cuenta por jugar con la Selección Colombia

Dayro Moreno y los millones que ingresan a su cuenta por jugar con la Selección Colombia

La convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia para los partidos contra Bolivia y Venezuela generó una gran expectativa por detalles poco conocidos de su vida personal a los 39 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad