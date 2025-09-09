Dayro Moreno y los millones que ingresan a su cuenta por jugar con la Selección Colombia

La Selección Colombia se prepara para su último encuentro contra Venezuela, después de asegurar su clasificación al Mundial 2026 al vencer 3-0 a Bolivia en condición de local. Sin embargo, todos los bombos estuvieron cuando Dayro Moreno entró al Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Por lo cual, la expectativa de los colombianos surge si Dayro Moreno será titular contra Venezuela en el último partido por las Eliminatorias. Esto gracias a la buena actuación que tuvo el delantero del Once Caldas en el encuentro contra Bolivia, pese a tener más de 39 años de edad.

Recordemos que Dayro Moreno es el actual goleador histórico de la liga colombiana con 373 goles y con su club, Once Caldas, está en un presente implacable debido a sus 8 anotaciones en la Copa Conmebol Sudamérica, motivos suficientes que hicieron su llamado a la tricolor después de 9 años de ausencia.

En estos momentos, Dayro Moreno es un jugador que está tasado por un valor de 50 mil euros según Transfermarkt y su precio de mercado llegó a estar en 2.4 millones, esto gracias al buen momento que tuvo en el fútbol internacional y esto le permitió amasar una importante fortuna.



¿Cuánto gana Dayro Moreno por estar en la selección?

La revista Marca Sport informó que el delantero del Once Caldas, Dayro Moreno, presuntamente podría tener una fortuna alrededor de los 6 millones de dólares, además de tener un salario mensual sobre 320 millones de pesos, sumado a los ingresos por publicidad y patrocinios. Esto información del medio de comunicación.

Por otro lado, los jugadores de la Selección Colombia, como es el caso de Dayro Moreno, no reciben dinero por la convocatoria, pero la Federación de Fútbol si les ofrece viáticos y se manejan unas tablas de premios por los logros en la competencias. Datos que entregó César Pastrana, exdirectivo en unas declaraciones en el año 2021 a medios de comunicación.

Sin embargo, un año después informó el periodista Carlos Antonio Vélez que cada jugador recibe por viáticos 2.800.000 pesos, mientras que por partido ganado el premio sube hasta los 28 millones de pesos, mientras que un empate significaba 16 millones en ese momento.

Cabe destacar que dichas cifras podrían variar actualmente, así mismo, la Federación de Fútbol de Colombia no ha confirmado ni desmentido las cifras expuestas del periodista, indicando que no hay un montó específico por cada convocatoria a la selección nacional.

