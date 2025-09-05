En vivo
El regreso de Dayro Moreno desata la ‘Dairomanía’ y conquista al hijo de Melina Ramírez

Dayro Moreno volvió a la Selección Colombia y su regreso reactivó la fiebre por su estilo, al punto que Salvador, hijo de Melina Ramírez y Mateo Carvajal, quiso imitar su peinado.

Melina Ramirez y Mateo Carvajal, modelos colombiano / Dayro Moreno, Futbolista colombiano
Foto: Instagram @dyarogol17 / @mateoc17
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 03:46 p. m.

