El regreso de Dayro Moreno desata la ‘Dairomanía’ y conquista al hijo de Melina Ramírez

En los últimos días, el delantero colombiano Dayro Moreno ha vuelto a captar la atención de todo el país tras ser convocado nuevamente por Néstor Lorenzo para vestir la camiseta de la Selección Colombia, algo que no sucedía desde la Copa América de 2016.

Este regreso ha despertado tanta emoción que la llamada “Dairomanía”, una tendencia que marcó a muchos fanáticos hace años, ha regresado con fuerza. Entre los más entusiastas está Salvador, hijo de la presentadora Melina Ramírez y el deportista Mateo Carvajal, quien decidió rendir homenaje al jugador con un cambio de look inspirado en él.

Salvador, un niño que ha demostrado en redes sociales su pasión por el fútbol, le pidió a su padre que le hiciera el peinado característico de Dayro, mostrando el entusiasmo que despierta el máximo goleador histórico del fútbol colombiano.



La moda no pasó desapercibida, pues Carvajal compartió el momento con sus millones de seguidores en Instagram, evidenciando la admiración del pequeño por el futbolista tolimense.

Por otro lado, la historia de la familia de Salvador también ha dado de qué hablar. Melina y Mateo se conocieron durante el reality Desafío y, tiempo después, se convirtieron en una de las parejas más comentadas del entretenimiento colombiano.

Su relación avanzó rápido y en 2019 recibieron a Salvador, pero no todo fue color de rosa: se separaron cuando Melina aún estaba en embarazo, algo que ella confesó como una etapa muy difícil en su vida debido a los cambios emocionales propios de la gestación.

A pesar de la ruptura, ambos han priorizado el bienestar del niño, procurando que crezca con el amor y apoyo de sus padres. Incluso, Salvador ya comienza a abrirse camino en el mundo de la moda. Hace poco, Melina reveló que su hijo fue elegido para ser imagen de la nueva línea infantil Tantararán de la marca Éxito, proyecto que refleja su autenticidad y espíritu libre.

Sin duda, entre el regreso de Dayro Moreno a la selección y los logros de Salvador, las redes sociales no han parado de hablar de esta historia que mezcla fútbol, moda y familia.

