El ritual del 24 de diciembre que muchos hacen para atraer dinero antes de terminar el año

Conoce el ritual que muchas personas realizan el 24 de diciembre para atraer dinero y estabilidad económica. Pasos simples que se hacen antes de la medianoche.

Ritual para atraer dinero el 24 de diciembre
Ritual para atraer dinero el 24 de diciembre
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de dic, 2025

El 24 de diciembre no solo es una fecha marcada por reuniones familiares, comida y celebraciones. Para muchas personas, también es un momento clave para realizar rituales relacionados con el dinero y la estabilidad económica, especialmente antes de que termine el año. Estas prácticas suelen repetirse generación tras generación y toman fuerza cada diciembre, cuando la atención está puesta en lo que viene.

A diferencia de otros rituales más complejos, este se caracteriza por ser sencillo y fácil de realizar en casa, sin necesidad de elementos difíciles de conseguir. Por eso, se ha convertido en uno de los más populares en la noche previa a Navidad.

El ritual más popular del 24 de diciembre para atraer dinero

Este ritual se realiza tradicionalmente la noche del 24 de diciembre, minutos antes de la medianoche. La idea central es preparar un ambiente ordenado y tranquilo, ya que muchas personas consideran que el orden representa apertura y movimiento económico.

Lo primero que se recomienda es limpiar el espacio donde se va a realizar el ritual. No se trata de una limpieza profunda, sino de organizar, botar lo que no sirve y dejar el lugar despejado. Luego, se suele colocar una vela de color verde o dorado sobre una mesa. Estos colores están asociados con temas económicos y abundancia material.

Junto a la vela, muchas personas colocan un billete de alta denominación o varias monedas, preferiblemente limpias. También es común escribir en un papel una cifra concreta que represente el dinero que se espera recibir o manejar durante el próximo año. Ese papel se dobla y se pone debajo del billete o las monedas.

Puedes leer: Planes para hacer en familia este 24 y 25 de diciembre en Bogotá; son GRATIS

Cuando el reloj se acerca a las 12 de la noche, se enciende la vela y se permanece unos minutos en silencio. Algunas personas aprovechan este momento para concentrarse en metas económicas específicas, como pagar deudas, mejorar ingresos o concretar proyectos pendientes.

Después de la medianoche, el billete suele guardarse en la billetera o en un lugar especial, con la idea de mantenerlo ahí durante los primeros días del nuevo año.

Ritual para atraer dinero el 24 de diciembre
Ritual para atraer dinero el 24 de diciembre
Made with Google AI

Por qué este ritual se repite cada año

Este tipo de rituales no está ligado únicamente a creencias individuales, sino también a costumbres culturales que se fortalecen en fechas simbólicas como Navidad. El cierre de año representa para muchos un punto de reinicio, y por eso el 24 de diciembre se percibe como el momento ideal para enfocarse en temas económicos.

Además, su popularidad se debe a que no requiere grandes preparativos ni gastos adicionales. Cualquier persona puede hacerlo desde casa, lo que ha permitido que se mantenga vigente con el paso del tiempo y se adapte a distintas tradiciones familiares.

Cada diciembre, este ritual vuelve a circular en conversaciones, redes sociales y reuniones, consolidándose como una de las prácticas más comentadas cuando se habla de atraer dinero antes de que termine el año.

