El ritual que debes hacer este 24 de diciembre para atraer el éxito en 2026

Con la llegada de la Nochebuena, muchas personas buscan rituales y tradiciones que les permitan cerrar el año con buena energía y atraer prosperidad para el año entrante.

Uno de los más populares, especialmente en algunas regiones de Colombia y Latinoamérica, es el ritual de la canela, una práctica que se realiza con la intención de atraer éxitos, abundancia y buenas oportunidades para el año siguiente.

Puedes leer: Profesor Salomón da 2 rituales para atraer dinero en 2026; se hacen antes de medianoche



En tradiciones populares, la canela es vista como un ingrediente que simboliza la buena fortuna, la protección y el éxito, por lo que incluirla en un ritual la noche del 24 de diciembre puede ser una forma simbólica de despedir lo viejo y preparar el camino para un 2026 próspero.



Ritual de la canela que se realiza en Navidad para atraer éxito en el año nuevo

El procedimiento recomendado es sencillo y se puede realizar en casa con pocos elementos:



Primero, se sugiere limpiar el espacio donde se hará el ritual, retirando objetos que representen cargas emocionales o energías negativas.



Se coloca un recipiente con agua limpia, en donde se agregan palitos o canela en polvo.

Al lado del recipiente, se recomienda encender una vela blanca , que simboliza la claridad, la paz y la luz para el nuevo año.



, que simboliza la claridad, la paz y la luz para el nuevo año. Algunas personas también acompañan el ritual con oraciones o afirmaciones positivas , enfocadas en metas personales, profesionales o de salud para el 2026.



, enfocadas en metas personales, profesionales o de salud para el 2026. Durante la noche del 24, se sugiere que cada miembro de la familia o quien realice el ritual piense en sus intenciones para el nuevo año mientras observa el agua y la canela, visualizando cómo las energías negativas se van y cómo las oportunidades y la buena suerte se acercan.

El uso de canela dentro de prácticas culturales y espirituales no es exclusivo de esta fecha, pero en el contexto de la Nochebuena tiene un significado especial: marcar un cierre simbólico del año que termina y pedir energías positivas para el que comienza.

Aunque estos rituales son vistos por muchos como una forma de conectar con tradiciones ancestrales o con su propia espiritualidad, no existen garantías científicas de que produzcan resultados concretos. Sin embargo, para quienes los realizan, tienen un valor emocional y simbólico que puede fortalecer el ánimo y la esperanza de cara al futuro.

Además de la canela, es común combinar este tipo de rituales con otros gestos simbólicos de buena suerte en Navidad, como barrer la casa para “sacar lo malo”, usar ropa interior de colores específicos o preparar platos tradicionales que representan abundancia.

Publicidad

El ritual de la canela para este 24 de diciembre es una práctica tradicional que muchos llevan a cabo con la intención de recibir el 2026 lleno de éxitos, prosperidad y bienestar emocional.

Puedes leer: Tres pasos fáciles y económicos para atraer a tu alma gemela con ingredientes caseros

Publicidad

Más allá de su dimensión espiritual, se trata de una manera de poner atención en las metas y deseos personales mientras se comparte un momento significativo con familiares y seres queridos en una fecha especial del calendario.

Mira también: Así es el pesebre de hielo a escala real que montaron en Bogotá