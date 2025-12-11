Profesor Salomón da 2 rituales para atraer dinero en 2026; se hacen antes de medianoche

La víspera de Año Nuevo es un momento cargado de energía, donde muchas personas buscan conectarse con la prosperidad, el dinero y la abundancia.

Según el Profesor Salomón, el objetivo de estas prácticas nunca es obrar milagros, sino lograr una conexión profunda y consciente con una energía de fuente divina, generando una transformación desde el pensamiento.

Para ello, el experto detalló en El Klub de La Kalle, métodos específicos que deben realizarse en casa para desmantelar la programación de ruina o pobreza y asegurar que el Caballo de Fuego (la energía regente del año) galope a nuestro favor.



¿Cómo hacer el ritual de la ropa interior para el 31 de diciembre?

El ritual de la ropa interior es, quizás, el más popular en Latinoamérica, pero el Profesor Salomón establece una combinación de colores altamente específica para el 2026, enfocada en activar el centro energético más poderoso del cuerpo, el chakra sacro.



Para las mujeres, la indicación es precisa: deben utilizar un brasier de color rojo y ropa interior de color amarillo.

Esta combinación debe estar puesta al momento de recibir el año nuevo, idealmente a las 11:00 o 11:30 de la noche, para asegurar que se reciba el ciclo venidero con la programación de riqueza y estabilidad ya activada.

Para los caballeros, la práctica es ligeramente diferente y escalonada: deben usar interiores de color amarillo la noche del 31 de diciembre y cambiar a un interior de color rojo el primero de enero.

La separación es crítica, pues el uso simultáneo de ambos colores (doble calzoncillo) podría bloquear la energía, interrumpiendo la conexión que se busca al activar el chakra sacro, ubicado en la parte genital.

Además de la lencería, las lentejas son esenciales para sembrar la prosperidad. El ritual exige que la persona que lidera la familia se coloque en la puerta de la casa y lance una libra o un paquete de lentejas sobre todos los presentes, declarando:

"La prosperidad y la riqueza llega a este hogar". Tras la "lluvia de lentejas," la familia debe recogerlas, pronunciando la frase: "de abajo hacia arriba va mi prosperidad," y guardar ese puñado en la billetera o en la caja registradora durante todo el año, funcionando como la simiente de la abundancia.

Como un complemento, se puede lanzar escarcha dorada (la "lluvia dorada"), la cual simboliza el oro y la riqueza.

1. El poder del laurel y la canela

El laurel no es solo un condimento; históricamente, la corona utilizada para honrar a los emperadores y a los ganadores de las olimpiadas estaba hecha con esta hoja, simbolizando el éxito y el poder.

Para canalizar el triunfo en 2026, el Profesor Salomón recomienda dos usos principales:

Amuleto de intención: Se deben tomar tres hojas de laurel y escribir en cada una las palabras: dinero, amor y salud. Estas hojas deben guardarse en la billetera o dentro de la funda de la almohada durante todo el año, manteniendo la intención activa. Baño de triunfo: Cocinar una cantidad generosa de hojas de laurel, dejar reposar el líquido y, opcionalmente, añadir un poco de canela (con cuidado, ya que el exceso puede generar irritación). Este baño es esencial para atraer el triunfo que el laurel representa, desconectando la mente del negativismo y canalizando la creencia de que "no me va a faltar el pan de cada día".

2. Limpieza energética y renovación física

El hogar, según las abuelas y el saber ancestral, acumula información, pues las paredes tienen "oídos y ojos" y guardan registros negativos que pueden manifestarse en problemas físicos o en el deterioro de la estructura.

Por ello, un desaumerio (limpieza del elemento aire) es crucial para sanear el espacio antes de que comience el nuevo ciclo.

Se puede limpiar el aire poniendo a hervir eucalipto con clavos de olor, permitiendo que el vapor purifique toda la casa. El eucalipto, además de su función espiritual, es un broncodilatador que ayuda a liberar lo negativo a nivel físico.

Otras opciones para quemar en el desaumerio incluyen azúcar, café, cáscaras de ajo o cáscaras de mandarina seca. También se pueden usar inciensos o varitas y pasarlos por cada rincón de la casa.

En cuanto a la renovación física, es momento de lavar las cobijas para eliminar la energía "expresada" (negativa y estancada) y mantener el cuarto ordenado. Un secreto crucial para forzar el cambio es darle la vuelta al colchón.



Ritual para empezar el año con buena salud

Finalmente, para la salud, el ritual es de limpieza consciente: se toma una hoja de papel blanca y se limpia con ella todo el cuerpo, concentrándose en las áreas de dolor o malestar.

Luego, se quema la hoja, declarando que se despide de la "aparente enfermedad," pues nunca se debe usar la palabra "tengo" al hablar de padecimientos. La clave para recibir el 2026 es la reconciliación y la paz mental, cerrando el año con la declaración:

"Señor, permíteme estar en el lugar correcto con la gente precisa en el tiempo indicado para comenzar el año".

