Profesor Salomón supo que desaparecería Armero, tres días antes de la avalancha

Profesor Salomón supo que desaparecería Armero, tres días antes de la avalancha

En El Klub de la Kalle, el astrólogo sorprendió al contar una experiencia en sueños ligada a la tragedia de Armero y que, asegura, marcó el rumbo de su vida espiritual.

Profesor Salomón en El klub de la Kalle
El profesor Salomón comparte un sueño premonitorio sobre la tragedia de Armero
Foto: La kalle y AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

En una entrevista para El Klub de la Kalle, el profesor Salomón compartió uno de los relatos más personales de su vida, relacionado con la tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985.

Según explicó, tres días antes de aquel evento que estremeció al país, habría tenido un sueño que mostraba un panorama lleno de barro, asociado al Tolima, aunque en ese momento no entendía su significado. El relato indica que al despertar comentó lo sucedido con su madre, quien se mostró intrigada por la descripción.

Puedes leer: El color de ropa interior que deben usar los hombres para iniciar un buen 2026

Sueño premonitorio del profesor Salomón sobre la tragedia de Armero

El relato tomó relevancia después del desastre, pues la familia del profesor Salomón tenía parientes en la zona de Armero. Posteriormente, su madre le pidió intentar obtener a través de los sueños una respuesta sobre la situación de sus familiares, ante la incertidumbre que enfrentaban muchas familias en el país.

Mencionó que pidió nuevamente una señal en el sueño y afirma haber visto a las tres personas en una montaña, juntas y con posibilidad de ser encontradas. De acuerdo con su historia, días después fueron rescatadas con vida en circunstancias similares a lo que había narrado.

El profesor Salomón aseguró que aquel episodio marcó un punto de inflexión en su vida e impulsó su interés por estudiar lo que consideraba facultades aún desconocidas para él, que decidió orientar hacia el servicio de los demás.

Cadenas generacionales según el profesor Salomón

Habló también sobre la influencia de su formación en un entorno católico y de su cercanía con experiencias religiosas vividas en el Minuto de Dios, además de la importancia de figuras espirituales como el padre Rafael García Herreros.

Durante su participación en El Klub de la Kalle, se abrió un diálogo sobre creencias populares, fe, consecuencias de acciones pasadas y el papel de la energía en experiencias humanas positivas o negativas.

Para el profesor Salomón, uno de los factores que más afecta a las personas es el negativismo y la pérdida de creencia en una fuerza superior, sin importar el nombre que reciba dicha creencia.

Puedes leer: La verdad de por qué le va mal a las personas que hacen bien, según Salomón

El invitado también abordó el concepto de cadenas generacionales y la idea de liberar “nudos” emocionales o espirituales para mejorar el bienestar personal y familiar. Destacó que los tiempos actuales son, en su opinión, una era de cambio, comunicación y transformación, en la que la tecnología influye tanto positiva como negativamente en la vida cotidiana.

