El color de ropa interior que deben usar los hombres para iniciar un buen 2026

Con el final de año a la vuelta de la esquina, miles de colombianos se preparan para atraer la prosperidad, el dinero y el amor a través de los tradicionales rituales de fin de año.Donde uno de los más reconocidos, es el color de la ropa interior. Ante esto, el Profesor Salomón lanzó una a la audiencia de El Klub de La Kalle que para el inicio del 2026, sea un "reseteo" y una "nueva vida",

Tanto es así que explicó que la tradición debe ser modificada, especialmente para los caballeros. Donde afirmó que para el nuevo año, no solo se debe usar un solo color, sino que se requiere una doble programación para activar el centro de poder más importante del cuerpo.

El Profesor Salomón explicó que los rituales son esenciales para conectarse con una "energía de fuente divina". No son milagros mágicos, sino una forma de programación que enlaza la mente y el sentimiento hacia la transformación personal y la apertura de "un portal" para generar prosperidad. La fe en que las cosas van a salir bien es lo que cataliza la llegada de la riqueza.



Por lo cual, afirmó que para el ritual de la ropa interior, tradicionalmente se recomienda el amarillo o el rojo. Pero para iniciar el 2026, el Profesor indica un truco especial. Las mujeres deben optar por un brasier rojo y ropa interior amarilla.



¿Cuál debe ser la combinación para los hombres según el Profesor Salomón?

Sin embargo, explicó que para los hombres, el ritual es más específico y requiere de dos prendas y dos días distintos. Donde mencionó que la clave para el siguiente año está en el procedimiento de uso de las prendas. "Deben comprar dos interiores: el amarillo y el rojo".

La clave para el éxito en el 2026 está en la secuencia de uso:

1. El 31 de Diciembre: El hombre debe colocarse la ropa interior de color amarillo.

2. El 1 de Enero: Debe usar la ropa interior de color rojo.

El momento de la puesta es fundamental: la prenda debe recibirse, idealmente, a las 12 de la noche, o si se desea estar abrazado con la familia, a las 11:30 p.m. La importancia de usar estos colores radica en la activación del chakra sacro, el cual Salomón identifica como el "chakra más poderoso," ubicado en la "parte genital".

El Profesor advierte explícitamente que los hombres no deben usar los dos interiores al mismo tiempo, ya que esto "bloquea" la energía. Tampoco sirve sustituir una prenda, como usar bóxers amarillos y medias rojas. El foco debe estar en el área genital, debido a la concentración de poder del chakra sacro.

Otros rituales de prosperidad recomendados incluyen la preparación de un buen sahumerio con eucalipto, clavos de olor, café o cáscara de mandarina seca para limpiar los registros negativos de la casa. Además, las lentejas no pueden faltar, y este año se deben lanzar en la puerta de la casa, liderando a la familia, y guardando las que caigan como símbolo de prosperidad ascendente.

