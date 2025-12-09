Así será el futuro político de Colombia en 2026, según Profesor Salomón

El panorama político de Colombia para el año 2026, cuando el país se enfrentará nuevamente a las urnas en marzo y mayo para elegir presidente y cámara, es profundamente preocupante según las visiones del Profesor Salomón. Durante su entrevista con El Klub de La Kalle, respondió lo que ve cómo será el futuro en materia de sus dirigentes.

Ante esto, Salomón decidió hacer una predicción con sus cartas, sin embargo, este sorprendió a la mesa al mencionar que estas no mostraron un panorama fácil, sino más bien un futuro lleno de conflictos, revelaciones oscuras y la caída de figuras de poder. Donde recalcó que el próximo líder no será una figura salvadora e inmaculada.

Esta temática apareció por un integrante de la mesa que compartió su preocupación por el país, ante esto tomó una carta que apareció fue la Carta del Mundo. donde esta figura, que muestra personas "agarradas" sugiere que el país debe prepararse para tiempos difíciles, pues "no va a ser fácil".



Salomón fue tajante al pronosticar que Colombia está a punto de enfrentar una parte "karmática muy fuerte". Las consecuencias de esto serán devastadoras para la clase política actual. El Profesor predice muchos escándalos y el descubrimiento de "cosas terribles".

La advertencia más contundente es sobre la caída de la élite: "Todos las personas que usted se imagina que están en la cabeza van a caer". El 2026 traerá consigo "muchas sorpresas porque se van a descubrir cosas que estaban ocultas".



¿Qué más comentó el Profesor Salomón sobre el presidente de Colombia?

De igual forma, mencionó que Salomón respondió que el mandatario nacional será un hombre, pese a eso habrá una mujer que competirá fuertemente. La elección será intensa y "guerreada," marcada por "muchos intereses".

Sin embargo, también comentó que "cualquiera que gane, de cualquiera de las líneas, de cualquiera partidos, está contaminado". En otras palabras, no hay un "salvador" que vaya a emerger de la contienda: "no nos va a llegar nadie que nos va a salvar y que se es ese limpio".

El Profesor Salomón vincula estos eventos políticos con el inicio de una nueva era. El año 2026 marca el comienzo de un "reseteo de una nueva vida" y la entrada a la Era Acuariana, que exige transformación y reconciliación. La turbulencia política y la caída de los líderes contaminados son un reflejo de este proceso de purificación que la sociedad debe vivir.

