Cómo quitar el karma con ruda; paso a paso del ritual

Cómo quitar el karma con ruda; paso a paso del ritual

El Profesor Salomón, guía espiritual, entregó claves sorprendentes sobre energía, ciclos personales y un método tradicional para liberar cargas internas.

Profesor Salomón
El Profesor Salomón revela cómo quitar el karma con ruda
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

Durante una entrevista en el Klub de la Kalle, el Profesor Salomón, guía espiritual, expuso una visión contundente sobre la energía que influye en cada individuo y sobre cómo ciertos actos de la vida terminan conectándonos con cargas que frenan la prosperidad.

Según él, la existencia funciona como una programación donde todo fluye por conexiones invisibles que requieren comprensión y manejo consciente.

Lee también: Los dos signos a los que no les irá muy bien en el 2026; no tendrá facilidades

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el karma, entendido como una fuerza que marca al individuo y al colectivo.

El maestro explicó que cada persona arrastra errores heredados, pues “los errores de los padres los pagan los hijos” no es solo un dicho popular, sino una manifestación de nudos energéticos que permanecen activos generación tras generación.

Para él, esos nudos forman cadenas que deben soltarse para permitir una vida plena.El experto también remarcó que el 2026 será un punto de giro global, como un reseteo hacia una nueva vibración más acuariana.

En esta etapa, quien no perdone, no cierre ciclos o no transforme su interior quedará atrapado en viejos patrones que impedirán superar el cambio general que se aproxima.

Incluso a nivel nacional, mencionó que Colombia enfrentará una fase de karma intensa donde varias figuras públicas caerán por revelaciones sensibles, impacto que formará parte del proceso colectivo de limpieza.

En medio de este panorama, el maestro explicó que los rituales funcionan como herramientas de enlace con una energía superior capaz de modificar el estado interior de las personas. No producen milagros por sí solos, pero fortalecen la intención, la claridad y la conexión espiritual.

Puedes ver: Profesor Salomón hace revelación sobre próximo presidente de Colombia; es un hombre

Cómo Quitar el Karma con Ruda: Ritual Paso a Paso que Enseñó el Profesor Salomón

Dentro de los métodos que recomendó, destacó el ritual de la ruda, ideal para cortar apegos, cerrar ciclos y liberar emociones que aún conectan a la persona con situaciones que ya no existen en lo físico, pero siguen activas en su mente.

  1. Reunir el elemento: Tomar un puñado de ruda fresca o seca.
  2. Limpieza del cuerpo: Pasar la ruda por todo el cuerpo con intención consciente, visualizando el cierre del ciclo y la expulsión del apego.
  3. Quemar el elemento: Encender la ruda inmediatamente después de completarse la limpieza.

El Profesor Salomón explicó que este acto permite desconectar por completo el vínculo energético, igual que cuando un ciclo académico termina y otro inicia. Con este proceso, la persona deja de permanecer en estados de ruina interna y abre un portal mental que impulsa prosperidad, estabilidad y avance.

Mira también: Profesor Salomón advierte; el próximo año se destaparán secretos en la política: “Está contaminado”

