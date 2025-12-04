Mhoni Vidente sorprende con nuevas predicciones sobre Colombia para el cierre de 2025

La polémica astróloga Mhoni Vidente volvió a generar revuelo en redes sociales tras compartir sus predicciones para los últimos meses de 2025, con especial énfasis en cambios que según sus cartas podrían afectar a varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia.

Durante su participación en un programa de televisión, la vidente aseguró que las cartas predicen “movimientos energéticos” que propiciarán reconciliaciones, decisiones importantes y un potencial giro hacia la estabilidad social y económica en distintas naciones.

¿Qué dijo Mhoni vidente sobre Colombia y la región?

Una de las predicciones que más llamó la atención tiene que ver con Venezuela y Colombia:



Mhoni Vidente mencionó que tanto Colombia como Venezuela podrían verse favorecidos por “tratados de paz”, lo que abriría la posibilidad de acercamientos diplomáticos y acuerdos concretos entre ambos países.

Más allá de la política, la pitonisa señaló que el final de 2025 traería una energía de “reconciliación y apertura de caminos hacia un crecimiento social y económico”, una visión optimista de cara al cierre del año.

Mhoni Vidente no limitó sus visiones a Colombia. También habló de posibles transformaciones de gobierno en países como Honduras y Chile, además de sugerir cambios en la dinámica política regional, anticipando nuevos líderes y escenarios diferentes antes de que concluya el año.

Adicionalmente, la vidente había alertado en 2025 sobre fenómenos naturales como movimientos sísmicos y alteraciones climáticas aunque para Colombia su predicción se centró principalmente en lo político y social.

Entre los comentarios que circularon, varios destacaron la esperanza de que los anuncios se traduzcan en hechos, mientras que otros cuestionaron la validez. Sin embargo, Mhoni sostuvo que sus predicciones responden al mensaje que, asegura, interpretan sus cartas: “Yo solo transmito lo que veo; lo que viene dependerá de las decisiones humanas”.

La astróloga concluyó asegurando que el final de 2025 será un periodo clave para distintos países y que cada uno enfrentará procesos distintos que “están marcados, pero pueden transformarse según las acciones”.

Para finales de 2025, Mhoni Vidente propone un escenario de posibles transformaciones para Colombia: desde reconciliaciones diplomáticas hasta una reconfiguración social que, según ella, podría traer estabilidad.

