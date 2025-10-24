Crueles predicciones de Nostradamus para los últimos meses de 2025: "Tres fuegos se elevan"

Las profecías de Nostradamus vuelven a ser tema de conversación. A casi cinco siglos de su muerte, las enigmáticas frases del astrólogo francés siguen generando debate y temor, sobre todo por lo que supuestamente anticiparía para los últimos meses de 2025, un periodo que, según las interpretaciones más recientes, podría estar marcado por guerra, desastres naturales y caos global.

El interés resurgió luego de que estudiosos de su libro Les Prophéties analizaran un fragmento que muchos consideran su predicción más oscura: “Cuando Marte gobierne su camino entre las estrellas, la sangre humana salpicará el santuario”.

Este pasaje, que menciona al planeta Marte, símbolo del dios romano de la guerra, fue interpretado como una advertencia sobre un nuevo conflicto bélico, posiblemente en Europa.

Algunos analistas han asociado esa frase con la tensión entre Rusia y Ucrania, señalando que el texto podría aludir a una expansión del conflicto hacia otros países del continente. Otros, en cambio, creen que Nostradamus se refería a un enfrentamiento diferente, aún por comenzar, que involucraría a potencias militares y tendría repercusiones globales.

Pero la inquietud no termina ahí. Otro fragmento que se ha vuelto viral dice: “Tres fuegos se elevan desde el lado oriental, mientras el oeste pierde su luz en silencio”.

Para los intérpretes de las profecías, este mensaje apuntaría a tres focos de guerra o desastres naturales en la zona oriental del planeta, mientras que Occidente sufriría una pérdida de poder o estabilidad política.

Las sombrías predicciones de Nostradamus y Baba Vanga para 2025: ¿Un futuro en crisis? Foto: Redes sociales

Baba Vanga coincide con las predicciones de Nostradamus

Además, hay una referencia a una “bola de fuego proveniente del exterior”, interpretada por algunos como la caída de un meteorito o un fenómeno natural de gran magnitud. Las redes sociales no tardaron en retomar el tema, relacionando esta predicción con recientes alertas sobre asteroides que pasarán cerca de la Tierra antes de que termine el año.

Las coincidencias entre Nostradamus y otras figuras del misticismo han encendido aún más el debate. Por ejemplo, la vidente búlgara Baba Vanga también predijo una supuesta “gran guerra en el Este” en la misma época, en la que Rusia tendría un papel protagónico. Ambas visiones comparten el mismo tono de advertencia y apuntan a un escenario mundial convulso antes de que termine 2025.

Entre las líneas más comentadas figura también una que menciona: “Cuando los de las tierras de Europa vean a Inglaterra establecer su trono tras sus flancos, habrá guerras crueles”. Los expertos creen que este fragmento haría referencia a un nuevo liderazgo o alianza política en Europa que desencadenaría conflictos internos y externos.

El texto continúa con otra frase alarmante: “Una gran peste del pasado regresa; ningún enemigo es más letal bajo el cielo”, lo que ha sido interpretado como la posible reaparición de una enfermedad ya conocida. Estas afirmaciones, aunque sin sustento científico, han aumentado la curiosidad en torno a lo que podría ocurrir durante los meses finales del año.