Hombre cercano a Baby Demoni también corre peligro de morir, asegura vidente

La noticia sobre el fallecimiento de Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, ha conmocionado a sus seguidores en todo el país. La joven bogotana de 24 años se había convertido en una figura reconocida por su estilo urbano en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumulaba más de un millón de seguidores combinando su gusto por la música urbana, el maquillaje y las transmisiones en vivo.

La también creadora de contenido Yina Calderón, amiga cercana de Alejandra, fue quien confirmó la noticia en redes sociales y denunció públicamente que las circunstancias de su muerte eran “extrañas”. Según sus declaraciones, Baby Demoni habría tenido una fuerte discusión con su pareja antes de que ocurriera el hecho.

Yina relató que el novio de Alejandra la habría llamado tras el altercado para informar que ella “se había colgado”, algo que generó dudas de inmediato. Más tarde, según dijo Calderón, en el hospital le habrían encontrado huellas de asfixia. “Eso no es normal, algo raro pasó. Pido que este caso no quede impune”, comentó la influencer, visiblemente afectada por lo ocurrido.

A esto se suma otro detalle que llamó la atención: dos días antes de su fallecimiento, Baby Demoni se había sometido a una liposucción. Yina aseguró que su amiga estaba feliz con el resultado y que no mostraba señales de depresión ni malestar. “Estaba emocionada, me habló de todos los proyectos que tenía. No entiendo nada de lo que pasó”, añadió.

Vidente revela que otro joven correría peligro

La historia dio un nuevo giro cuando la vidente Alexandra, reconocida en redes por sus predicciones, decidió hablar del caso tras múltiples solicitudes de sus seguidores. La mujer aseguró que al conectar espiritualmente con la joven fallecida, no vio en ningún momento una intención de acabar con su vida.

“Ella tenía muchos proyectos, la veía incluso participando en un reality. No quería irse. Nos están queriendo hacer creer una historia falsa”, afirmó la vidente, quien se ha hecho conocida por sus acertadas lecturas sobre otras figuras públicas.

Alexandra señaló que en sus visiones apareció un hombre de tez morena clara, relacionado sentimentalmente con la influencer, quien tendría un papel clave en lo ocurrido. “Él lo hizo, y lo hizo por celos”, aseguró con firmeza.

Además, lanzó una alerta preocupante: según sus predicciones, otra persona cercana a Baby Demoni estaría en peligro. Usuarios en redes interpretaron que se refería al creador de contenido conocido como “La Fresa más Nea”, amigo íntimo de Alejandra y quien fue el primero en contar públicamente que la joven lo había llamado en medio de la discusión con su pareja.

El joven ha expresado temor por su seguridad, afirmando que ha recibido amenazas desde el incidente. En uno de sus videos, aseguró que incluso fue retirado del hospital por la pareja de la influencer cuando intentó verla antes de que falleciera.