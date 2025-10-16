El último video de Baby Demoni y una frase inquietante: “Cuando vayas conmigo"

La repentina muerte de la creadora de contenido Baby Demoni, cuyo nombre de pila era Alejandra Esquin, sacudió las redes sociales en Colombia, generando una intensa ola de dudas y especulaciones sobre las circunstancias exactas de su deceso, ocurrido cerca del 15 de octubre de 2025.

Mientras las versiones encontradas entre su pareja, Samor, y sus allegados, como Yina Calderón y La Fresa Más Nea, ocupan los titulares, los internautas encontraron consuelo y asombro al rememorar uno de sus contenidos más exitosos y, ahora, más emotivos.

Se trata de un clip grabado en agosto de 2025 junto a las Gemelas Martínez. En esta particular entrevista, Baby Demoni fue cuestionada sobre la canción que le gustaría que sonara en su funeral. Con una voz firme, pero con expresiones que parecían denotar dolor, la joven reveló su elección: "El hijo del pueblo" de Vicente Fernández.



La relevancia de este video ha crecido exponencialmente tras confirmarse el fallecimiento de la joven en extrañas circunstancias. La letra del clásico mexicano resuena profundamente entre sus seguidores, ya que habla del orgullo de haber nacido en el barrio humilde, de vivir sin falsedad y de tener "mucho corazón" a pesar de no tener dinero.

La influencer y creadora de contenido realizó su última publicación antes de fallecer, en la que aparece cantando una canción de Canserbero titulada “Cuando vayas conmigo”. En el video, interpreta una parte específica de la letra que dice:



“Cuando vayas conmigo y no mires a nadie,

que yo no consiento el desaire.

Sexos opuestos nunca podrán ser amigos,

por eso no mires a nadie cuando estés conmigo.”

Tras su fallecimiento, muchos usuarios han comentado la publicación, preguntándose qué le ocurrió y especulando sobre su relación de pareja.

Algunos incluso afirman que su muerte no fue un accidente, aunque nada ha sido confirmado. La publicación ha generado diversas interpretaciones y ha dejado a sus seguidores con muchas dudas sobre lo que podría haber estado viviendo la joven en ese momento.

La partida de Baby Demoni ha estado marcada por serias contradicciones desde el principio. La creadora de contenido era reconocida por su estilo de vestir y sus videos de rap y reguetón.

Su pareja, Samor, con quien llevaba cinco años de relación, aseguró públicamente que la joven se autolesionó luego de una fuerte discusión que mantuvieron, y que él la encontró "haciéndose daño" en su casa. Samor afirma haberla auxiliado y llevado a urgencias.

Esta versión de un posible suicidio ha sido enfáticamente cuestionada por figuras cercanas. El amigo de la joven, conocido como La fresa más nea, fue uno de los primeros en exponer la situación tras asegurar que la joven y su pareja habían discutido.

Por su parte, Yina Calderón, empresaria y amiga de la fallecida, se mostró visiblemente afectada y pidió que el caso se investigara a fondo. Calderón declaró que el novio llamó para decir que "ella se había colgado", pero que en el hospital se le habrían encontrado "huellas de asfixia", lo que ella considera "una cosa muy rara". Yina Calderón incluso ha asegurado que se trata de un asesinato y no de un suicidio.

La hipótesis de que Baby Demoni atentara contra su vida resulta inverosímil para muchos seguidores y allegados, quienes señalan que la joven estaba "súper feliz" y "súper contenta" con su cuerpo soñado, pues se había realizado una liposucción y una operación de senos hacía apenas dos o cinco días.

Mientras la justicia es solicitada para esclarecer si el ingreso a urgencias de Alejandra Esquin se debió a un intento de homicidio o a una autolesión, los seguidores continúan pidiendo que se cumpla la voluntad de la influencer. En los comentarios del video, los internautas desean que pongan "El hijo del pueblo" para la "reina Baby Demoni", lamentando que su partida haya sido tan pronto.

