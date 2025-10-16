Muerte de Baby Demoni: Yina Calderón revela delicado detalle y hace súplica especial

La sorpresiva muerte de la creadora de contenido Baby Demoni, confirmada el 15 de octubre de 2025, generó una ola de conmoción y especulación en las redes sociales. La joven, que era reconocida por su estilo de vestir y sus videos de rap y reguetón, falleció luego de un incidente ocurrido el martes 14 de octubre.

Sin embargo, la versión inicial de un posible suicidio fue frontalmente rebatida por su amiga cercana, la empresaria Yina Calderón, quien reveló un "delicado detalle" encontrado en el centro médico.

Visiblemente afectada por la pérdida, Yina Calderón recurrió a sus plataformas sociales para pedir públicamente que el caso sea investigado. La empresaria relató la versión que inicialmente conoció: que la joven y su novio habían tenido una discusión, y que posteriormente "el novio llamó a decir que ella se había colgado".



La versión de autolesión se derrumbó para Calderón tras recibir información del centro médico. La empresaria reveló un dato crucial y sumamente extraño: "En el hospital le encuentran huellas de asfixia, o sea una cosa muy rara". Este hallazgo médico es lo que lleva a Calderón a dudar de la hipótesis de suicidio, llegando a asegurar que podría tratarse de un asesinato.



Calderón subrayó la extrañeza de la situación argumentando que Baby Demoni no presentaba un estado de ánimo que la llevara a tomar tal decisión.

Apenas dos días antes, la influencer se había sometido a una cirugía estética, incluyendo liposucción y aumento de senos. Según Calderón, su amiga estaba "superfeliz" y "supercontenta con la cirugía", un hecho que refuerza las dudas sobre que quisiera acabar con su vida.

Yina Calderón se pronunció ante fallecimiento de Baby Demoni

Ante las circunstancias que considera "muy raras", Yina Calderón lanzó una súplica especial a la comunidad y a las autoridades, buscando asegurar que la verdad salga a la luz.

Publicidad

Calderón solicitó encarecidamente la ayuda de sus seguidores para mantener la atención sobre el caso, rogando que este no se olvide: "Ayúdenme, por favor, a estar detrás de este caso, porque es muy raro". Su principal objetivo es que "este caso no se quede impune".

Tras reunirse con la familia de Alejandra Esquin (nombre de pila de Baby Demoni), Calderón reiteró su apoyo y la necesidad de esperar el dictamen oficial.

Publicidad

Puedes leer: Lo que hallaron en el cuerpo de Baby Demoni; esclarecería la causa de su fallecimiento

Ella manifestó su esperanza de que sea la Fiscalía la encargada de determinar lo que realmente pasó: "Si le hicieron daño o si fue otra situación".

Mientras se esperan los resultados oficiales de la investigación, Yina Calderón también pidió respeto y fortaleza para los familiares de la fallecida, a quien describió como una mujer "muy chévere", "muy amiga de [su] hermana Claudia" y "muy valiente".

Por el momento, aunque las autoridades están adelantando las investigaciones correspondientes, las causas exactas de la muerte aún se desconocen.

Mira también: La razón por la que la Policía capturó al padre de Greeicy Rendón: ¿tortura y secuestro?