Joven tiktoker pierde la vida en extrañas circunstancias; era amiga de Yina Calderón

Yina Calderón reveló el fallecimiento de su amiga Baby Demoni, una reconocida tiktoker y creadora de contenido que se destacaba por su personalidad urbana y su constante presencia en redes sociales.

Con más de 100 mil seguidores en Instagram y una comunidad en crecimiento en TikTok, Baby Demoni se había ganado el cariño del público gracias a sus videos sobre moda, belleza y estilo de vida "en el barrio".

Según contó Yina Calderón a través de sus historias, todo habría ocurrido en la casa donde la joven vivía con su pareja. “Ella se puso a pelear con su novio en la casa y yo no sé… todo fue muy raro. El novio llamó a decir que ella se había colgado. En el hospital le encontraron huellas de asfixia”, expresó Calderón, visiblemente afectada por lo sucedido.



Aunque las palabras de Yina despertaron todo tipo de comentarios, la influenciadora fue clara al decir que no le cuadran los hechos. Según su testimonio, su amiga estaba pasando por un buen momento y se sentía más segura que nunca. “Ella estaba feliz, se había hecho unos procedimientos estéticos y se sentía renovada”, afirmó.

Por ahora, las autoridades son las encargadas de investigar lo sucedido y determinar las verdaderas causas de la muerte de la tiktoker.

La última publicación de Baby Demoni en TikTok

En su cuenta de Instagram, la última publicación de Baby Demoni fue un video cantando una canción con su toque personal, sin saber que sería la última vez que sus seguidores la verían. Hoy, ese clip se ha convertido en un espacio de homenaje, donde cientos de usuarios le dejan palabras de cariño y despedida.

Tras la noticia, en redes comenzaron a circular rumores sobre lo que pudo haber pasado, aunque muchos seguidores y amigos cercanos aseguran que no creen en la versión de que habría atentado contra su propia vida. “Ella no parecía estar mal, todo esto es muy raro”, se lee entre los comentarios de quienes la conocían.