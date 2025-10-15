Se abre un nuevo capítulo: Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh

La esperada noticia se ha confirmado oficialmente por parte de la agrupación española La Oreja de Van Gogh anunció el retorno de su antigua vocalista, Amaia Montero, quien se había retirado del grupo en 2007 para desarrollar una carrera en solitario.

El anuncio incluyó un comunicado en redes sociales acompañado de un vídeo en el que la cantante se ve ensayando junto a los demás miembros actuales: Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería).

En dicho mensaje, expresaban que llevaban un año trabajando en nuevas canciones desde San Sebastián, su ciudad natal, mezclando recuerdos del pasado con nuevas composiciones, diciendo:

No obstante, no todas las noticias fueron de reencuentro completo, por parte del guitarrista que fondo la banda, Pablo Benegas, anunció que no formará parte de esta nueva etapa sobre los escenarios. Aunque aclaró que no abandona formalmente la banda, sí tomará un descanso temporal.

Su decisión responde al deseo de dedicar tiempo a su familia y explorar nuevos retos profesionales después de más de treinta años de carrera musical intensa.Según él mismo declaró, no se trata de una ruptura:“No dejo el grupo, pero no los voy a acompañar en esta etapa.”

Fuentes cercanas aseguran que no existe conflicto interno entre Montero y Benegas, y que la relación entre ellos es cordial, aunque en su momento se especularon tensiones cuando Montero dejó la banda en 2007. Aquellos rumores siempre fueron negados por ambos.

La etapa con la vocalista sustituta, Leire Martínez, fue larga, aunque, Martínez lideró la banda entre 2008 y octubre de 2024, tras la salida de Montero. Su desvinculación fue comunicada mediante un breve mensaje donde se mencionaban diferencias en la manera de entender la banda.

Con este anuncio, la agrupación da inicio a un nuevo capítulo que combina nostalgia y renovación. Se anticipa además una gira para 2026, con la formación Montero, San Martín, Fuentes y Garde al frente. Por ahora, los detalles de las fechas no se han establecido.

Este anuncio ha generado reacciones mixtas entre los fans donde muchos celebran el retorno de la voz original que marcó los primeros grandes éxitos del grupo, mientras otros recuerdan las anteriores transiciones y la polémica salida de Martínez.

Esta nueva etapa promete un reencuentro con el legado del pasado y al mismo tiempo una propuesta renovada con nuevas composiciones.

