La Kalle Baladas
Baladas
-
Se abre un nuevo capítulo: Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh
Tras casi dos décadas fuera de la banda, la vocalista original vuelve a reunirse con sus compañeros, para una etapa de reencuentro y nuevas composiciones románticas.
-
Concierto de Christian Nodal: acabó la espera para los fanáticos del regional mexicano
Este viernes 28 de julio se llevará a cabo el concierto de Nodal en el Coliseo Live en medio de su gira 'Foraji2′ Tour.
-
Pimpinela anuncia concierto en Puerto Rico para celebrar sus 40 años de éxito
Con más de 30 millones de discos, los hermanos son un icono de la música.
-
Cantantes argentinos Diego Torres y Alejandro Lerner ya tienen fecha de concierto en Bogotá
El evento 'Buena Vibra Tour' llega en mayo a Bogotá con concierto que además incluye a la agrupación Herencia de Timbiquí.
-
'Olvídame y pega la vuelta', de Pimpinela, cumple 40 años: "Nos cambió la vida"
La pareja de hermanos se hizo famosa al dar vida a la mezcla de teatro con música.
-
Luis miguel: insólitos detalles del videoclip de su canción 'La incondicional'
´Para poder lograrlo el artista tuvo que enfrentarse a una serie de exigencias
-
Luto en la música por muerte del cantante Diego Verdaguer
Fue esposo de la también cantante Amanda Miguel, con quien compartió su trayectoria artística al escribir en conjunto éxitos como 'El me mintió'.