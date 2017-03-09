En vivo
  • Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh
    La Oreja de Van Gogh banda española
    Foto: Instagram de La Oreja de Van Gogh
    Música

    Se abre un nuevo capítulo: Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh

    Tras casi dos décadas fuera de la banda, la vocalista original vuelve a reunirse con sus compañeros, para una etapa de reencuentro y nuevas composiciones románticas.

  • Nodal
    /Getty Images)
    /Getty Images
    Música

    Concierto de Christian Nodal: acabó la espera para los fanáticos del regional mexicano

    Este viernes 28 de julio se llevará a cabo el concierto de Nodal en el Coliseo Live en medio de su gira 'Foraji2′ Tour.

  • Pimpinela cumple 40 años
    Pimpinela cumple 40 años
    ROBYN BECK/AFP
    Música

    Pimpinela anuncia concierto en Puerto Rico para celebrar sus 40 años de éxito

    Con más de 30 millones de discos, los hermanos son un icono de la música.

  • Concierto Buena Vibra Tour
    Concierto Buena Vibra Tour
    / FOTO: Buena Vibra Tour
    Música

    Cantantes argentinos Diego Torres y Alejandro Lerner ya tienen fecha de concierto en Bogotá

    El evento 'Buena Vibra Tour' llega en mayo a Bogotá con concierto que además incluye a la agrupación Herencia de Timbiquí.

  • 3398_La Kalle. Versión moderna de "Olvídame y pega la vuelta" de Pimpinela / Foto: AFP
    La Kalle. Versión moderna de "Olvídame y pega la vuelta" de Pimpinela / Foto: AFP
    La Kalle. Versión moderna de "Olvídame y pega la vuelta" de Pimpinela / Foto: AFP
    Música

    'Olvídame y pega la vuelta', de Pimpinela, cumple 40 años: "Nos cambió la vida"

    La pareja de hermanos se hizo famosa al dar vida a la mezcla de teatro con música.

  • / FOTO: AFP
    Luis Miguel
    Luis Miguel // FOTO: AFP
    Música

    Luis miguel: insólitos detalles del videoclip de su canción 'La incondicional'

    ´Para poder lograrlo el artista tuvo que enfrentarse a una serie de exigencias

  • Diego Verdaguer
    Cantante argentino Diego Verdaguer
    / Foto: AFP
    Música

    Luto en la música por muerte del cantante Diego Verdaguer

    Fue esposo de la también cantante Amanda Miguel, con quien compartió su trayectoria artística al escribir en conjunto éxitos como 'El me mintió'.

