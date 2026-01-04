Salen a la luz las cifras de fallecidos y heridos en el operativo contra Nicolás Maduro

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 se llevó a cabo la operación "Resolución Absoluta". Este operativo relámpago, resultó en la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que dejó tras de un saldo humano

Según reportes de The New York Times, medio que habló con un alto funcionario venezolano, se estima que al menos 40 personas perdieron la vida, entre las que se encuentran tanto civiles como militares. Por su parte, la organización Médicos Unidos de Venezuela informó que al menos 90 heridos fueron distribuidos en dos hospitales militares para recibir atención de urgencia.

Por otro lado, el presidente estadounidense, Donald Trump, comentó en su rueda de prensa después del operativo en Florida, donde señaló que "muchos cubanos" que protegían a Maduro fallecieron durante la incursión. En contraste, el balance para las tropas norteamericanas fue calificado por Trump como un "éxito contundente", donde reportó cero víctimas fatales y solo dos militares heridos que se encuentran fuera de peligro.



¿Qué otros daños dejó la operación contra Nicolás Maduro?

De igual forma, Trump comentó que la intervención no fue un ataque generalizado contra la población, sino una serie de bombardeos quirúrgicos contra instalaciones neurálgicas del aparato defensivo del régimen. Donde se atacaron puntos estratégicos:

• Fuerte Tiuna: La instalación militar más importante del país y sede del Ministerio de Defensa.

• Base Aérea La Carlota: Punto estratégico dentro de Caracas.

• Base Aérea El Libertador: Ubicada en Palo Negro, estado Aragua.

• Residencia oficial del Ministro de Defensa: Se reportaron columnas de humo tras ataques directos a la vivienda de Vladimir Padrino López.

La operación, que involucró a más de 150 aeronaves coordinadas por el Estado Mayor Conjunto, logró penetrar puertas acorazadas y zonas de alta seguridad para facilitar la extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se habrían rendido sin oponer resistencia.

Tras la captura, Maduro fue trasladado inmediatamente a Nueva York, donde ya se han difundido las primeras imágenes del mandatario bajo custodia. Mientras tanto, en Venezuela, la vicepresidenta designada por el régimen, Delcy Rodríguez, asumió funciones y rechazó la presencia estadounidense, asegurando que el país "no pretende ser colonia de nadie".

Donald Trump ha manifestado que Estados Unidos mantendrá presencia en Venezuela "el tiempo que sea necesario" para gestionar la riqueza del subsuelo y asegurar que los recursos petroleros sirvan como reembolso por los daños causados, además de buscar la "libertad para la gente".

