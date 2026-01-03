Publicidad

"Es ilegal": vicepresidenta de Venezuela rompe el silencio y reacciona a la captura de Maduro

“Es ilegal”: vicepresidenta de Venezuela rompe el silencio y reacciona a la captura de Maduro

Delcy Rodríguez se refirió a que la captura de Nicolás Maduro fue ilegítima y que en estos momentos solo hay un presidente en este país.

Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

La sorpresiva captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del 3 de enero de 2026 en la denominada "Operación Resolución Absoluta", generó muchas reacciones. Sin embargo, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, decidió romper el silencio con una declaración cargada de rechazo hacia la intervención de Estados Unidos.

Durante su alocución, Rodríguez calificó la acción militar como un “secuestro ilegal e ilegítimo”, denunciando una violación directa a la soberanía de Venezuela y a las normas del derecho internacional, esta fue emitida tanto por radio y televisión, la funcionaria fue enfática al desconocer cualquier autoridad transitoria.

Puedes leer: Trump advierte de segundo ataque 'mucho más grande': "Esto fue solo la punta del alfiler"

“Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro”, afirmó, exigiendo su liberación inmediata y la de la primera dama. En una situación que calificó como una agresión grave y un acto barbárico. Así mismo, explicó cuáles serán las medidas después de la captura de Maduro:

• Activación del decreto de conmoción externa para ejecutar acciones de defensa.

• Despliegue total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio venezolano para resguardar la integridad nacional.

• Llamado a la movilización popular, instando a los militantes a permanecer en sus puestos de trabajo y en las calles en estado de alerta.

¿Qué más comentó la vicepresidenta de la captura de Maduro?

Por otro lado, la vicepresidente afirma que el verdadero motivo de la incursión estadounidense no es la justicia, sino el control económico. Al punto que acusó a Washington de intentar apoderarse de los recursos energéticos, minerales e hidrocarburos del país.

Puedes leer: Marco Rubio habla sobre el futuro de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

Bajo la premisa de que "Venezuela no será una colonia de nadie", aseguró que el régimen está listo para defender sus activos estratégicos frente a lo que considera una ofensiva extranjera por el petróleo. Sin embargo, después de su rueda de prensa en Florida el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que tuvo una conversación con ella.

Trump afirmó que Delcy Rodríguez mostró disposición a colaborar con Washington para facilitar el proceso de transición política. Según el mandatario estadounidense, la funcionaria expresó su voluntad de "hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione".

Mientras Rodríguez declara públicamente que solo aceptará relaciones basadas en el respeto y la legalidad, la Casa Blanca sugiere que ya existen negociaciones para una salida pacífica del poder.

Mira también: Captura de Nicolás Maduro: así fue el operativo que llevó a cabo Estados Unidos en Venezuela

